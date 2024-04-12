Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Garuda Muda Beraksi, Timnas Indonesia U-23 Jadi Skuad Termuda di Piala Asia U-23 2024 dengan Rata-Rata Usia 21 Tahun!

MNC Media , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |15:08 WIB
Garuda Muda Beraksi, Timnas Indonesia U-23 Jadi Skuad Termuda di Piala Asia U-23 2024 dengan Rata-Rata Usia 21 Tahun!
Saksikan perjuangan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024 di Vision+. (Foto: MNC Media)
JAKARTA Tim Nasional U-23 Indonesia kembali menorehkan catatan sejarah di kancah sepak bola Asia. Jelang bergulirnya AFC Asian Cup U-23 2024, Indonesia menjadi tim dengan usia termuda dari 16 peserta lainnya.

Berdasarkan data resmi AFC, rata-rata usia pemain Timnas U-23 Indonesia berada di angka 21,35 tahun. Angka ini jauh lebih muda dibandingkan dengan tim-tim lain.

Shin Tae-yong diakui berhasil membangun tim yang diisi oleh para pemain muda berbakat. Pemain seperti Marselino Ferdinan, Arkhan Fikri, dan Ronaldo Kwateh menjadi contoh nyata dari visi Shin Tae-yong untuk membangun tim yang kompetitif dan siap bersaing di level Asia.

Menariknya, status sebagai tim termuda ini bukan menjadi beban bagi para pemain Timnas U-23 Indonesia. Justru, hal ini menjadi semangat tersendiri bagi mereka untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya di turnamen ini.

Timnas Indonesia U-23

AFC Asian Cup U-23 2024 akan menjadi ajang pembuktian bagi Timnas U-23 Indonesia. Mampukah mereka memanfaatkan energi muda dan talenta terbaiknya untuk meraih hasil gemilang dan mengharumkan nama bangsa di kancah internasional? Kita tunggu saja aksi Garuda Muda di turnamen ini!

Saksikan pertandingan Qatar vs Indonesia di AFC Asian Cup 2024 pada Senin, 15 April 2024 di sini.

