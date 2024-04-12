Garuda Muda Beraksi, Timnas Indonesia U-23 Jadi Skuad Termuda di Piala Asia U-23 2024 dengan Rata-Rata Usia 21 Tahun!

Saksikan perjuangan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024.

JAKARTA – Tim Nasional U-23 Indonesia kembali menorehkan catatan sejarah di kancah sepak bola Asia. Jelang bergulirnya AFC Asian Cup U-23 2024, Indonesia menjadi tim dengan usia termuda dari 16 peserta lainnya.

Berdasarkan data resmi AFC, rata-rata usia pemain Timnas U-23 Indonesia berada di angka 21,35 tahun. Angka ini jauh lebih muda dibandingkan dengan tim-tim lain.

Shin Tae-yong diakui berhasil membangun tim yang diisi oleh para pemain muda berbakat. Pemain seperti Marselino Ferdinan, Arkhan Fikri, dan Ronaldo Kwateh menjadi contoh nyata dari visi Shin Tae-yong untuk membangun tim yang kompetitif dan siap bersaing di level Asia.

Menariknya, status sebagai tim termuda ini bukan menjadi beban bagi para pemain Timnas U-23 Indonesia. Justru, hal ini menjadi semangat tersendiri bagi mereka untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya di turnamen ini.

AFC Asian Cup U-23 2024 akan menjadi ajang pembuktian bagi Timnas U-23 Indonesia. Mampukah mereka memanfaatkan energi muda dan talenta terbaiknya untuk meraih hasil gemilang dan mengharumkan nama bangsa di kancah internasional? Kita tunggu saja aksi Garuda Muda di turnamen ini!

