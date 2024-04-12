Penyebab Shin Tae-yong Harus Percaya Diri Timnas Indonesia U-23 Lolos Perempatfinal Piala Asia U-23 2024

Shin Tae-yong siap antar Timnas Indonesia U-23 melaju jauh di Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)

PENYEBAB Shin Tae-yong harus percaya diri Timnas Indonesia U-23 lolos perempatfinal Piala Asia U-23 2024 akan diulas Okezone. Baru-baru ini, Shin Tae-yong diwawancara media Korea Selatan.

Ia mengatakan, Grup A Piala Asia U-23 2024 yang berisikan tuan rumah Qatar, Australia, Yordania dan Timnas Indonesia U-23 merupakan grup neraka. Meski begitu, Shin Tae-yong berambisi mengantarkan Timnas Indonesia U-23 bersaing dengan tiga negara lain di Grup A.

(Shin Tae-yong berambisi antar Timnas Indonesia U-23 lolos semifinal Piala Asia U-23 2024. (Foto; PSSI)

“Grup A Piala Asia U-23 2024 merupakan grup neraka. Saya melakukan pendekatan bahwa kami juga dapat bersaing dengan tim kuat,” tegas Shin Tae-yong mengutip dari Sedaily. Jumat (12/4/2024).

Melihat kekuatan sekarang yang didominasi 10 pemain jebolan Piala Asia 2023, Timnas Indonesia U-23 memiliki peluang bersaing finis dua besar Grup A demi lolos perempatfinal Piala Asia U-23 2024.

Di luar Australia, sejatinya kekuatan Yordania dan Qatar tidak bagus-bagus amat. Dalam lima laga uji coba terakhir, Qatar hanya mendapatkan dua menang, satu imbang dan dua kalah.

Kemenangan terakhir Qatar atas Malaysia pun hanya dengan skor 1-0. Begitu juga dengan Timnas Yordania U-23.