AC Milan Takluk 0-1 dari AS Roma di Liga Europa 2023-2024, Stefano Pioli: Kami Sudah Maksimal

MILAN - Stefano Pioli mengatakan AC Milan sudah berusaha maksimal saat menghadapi AS Roma. Sayangnya, Rossoneri harus takluk 0-1 pada leg pertama perempatfinal Liga Europa 2023-2024 di Stadion San Siro, Jumat (12/4/2024).

Stefano Pioli mengatakan timnya tampil dengan kepercayaan diri tinggi karena bermain di kandang. Namun, nyatanya tim lawan malah mampu mengalahkan AC Milan dengan skor tipis dalam laga itu.

"Kami memainkan pertandingan yang layak. Namun, bukan pertandingan yang luar biasa dalam hal teknis," kata Stefano Pioli dilansir dari laman AC Milan, Jumat (12/4/2024).

Pelatih berusia 58 tahun itu mengatakan AC Milan memang sempat hilang fokus dalam laga itu yang membuat dapat dimanfaatkan AS Roma. Kondisi itu menjadi kelemahan timnya dalam laga tersebut yang menjadi perhatiannya.

"Kami membuat beberapa kesalahan dalam pertahanan, serta di area lawan, gagal mendapatkan setidaknya hasil imbang," katanya.

Stefano Pioli mengatakan tim asuhannya harus segera berbenah diri agar lebih baik dalam laga selanjutnya. Sebab, dia nilai AC Milan masih punya kans besar untuk lolos ke babak semifinal ajang itu.