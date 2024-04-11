Liga Europa 2023-2024: Daniele De Rossi Ungkap Cara AS Roma untuk Kalahkan AC Milan

ROMA - Pelatih AS Roma, Daniele De Rossi, mengincar kemenangan di babak perempatfinal Liga Europa 2023-2024 kontra AC Milan. Namun, untuk bisa mencapai target tersebut timnya harus bisa bermain dengan cara yang tidak disukai oleh tim asuhan Stefano Pioli itu.

Roma akan lebih dulu bertandang ke San Siro dalam laga Leg I perempatfinal Liga Europa 2023-2024 melawan Milan pada Jumat 12 April pukul 02.00 WIB. Setelah itu, pada 19 April mendatang mereka akan gantian menjamu sang lawan di Olimpico Stadium.

Ini akan menjadi kali pertama bagi De Rossi melawan Milan sejak menukangi Roma untuk menggantikan Jose Mourinho pada Januari 2024. Namun, pada pertemuan terakhir, Giallorossi tumbang dengan skor 1-3 di tangan Rafael Leao dkk, yang kemudian membuat The Special One dipecat.

Akan tetapi, setelah itu Roma bangkit di bawah asuhan De Rossi hingga bisa menduduki peringkat lima klasemen Liga Italia 2023-2024 dengan selisih tiga poin saja dari zona Liga Champions. Namun, mereka masih terpaut 13 angka di belakang Milan, yang saat ini berada di tempat kedua.

De Rossi menilai selisih angka yang ada di antara Roma dan Milan di Liga Italia saat ini tak ada hubungannya dengan pertemuan mereka di Liga Europa dini hari nanti. Yang jelas, ia ingin timnya membawa pulang kemenangan atas sang rival.

"Ini adalah kompetisi yang sepenuhnya terpisah, jadi klasemen (Liga Italia) tidak relevan. Saya mendengar orang mengatakan Roma tidak akan rugi. Tidak, Roma akan kehilangan segalanya, karena ini adalah peluang untuk mencapai semifinal Liga Eropa,” kata De Rossi dilansir dari laman resmi UEFA, Kamis (11/4/2024).

“Di sini hasil imbang tidak ada. Kami harus berusaha menang, baik besok atau di leg kedua,” tambah pria asal Italia itu.