HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Liverpool Waswas Jelang Hadapi Atalanta, Jurgen Klopp Sebut La Dea Berbeda dari Wakil Italia

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |20:11 WIB
Liverpool Waswas Jelang Hadapi Atalanta, Jurgen Klopp Sebut <i>La Dea</i> Berbeda dari Wakil Italia
Liverpool waspada penuh jelang menghadapi Atalanta di Liga Europa 2023-2024 (Foto: Reuters/Jennifer Lorenzini)




LIVERPOOL - Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, waswas menghadapi Atalanta di babak perempatfinal Liga Europa 2023-2024. Menurutnya, La Dea berbeda dengan tim Italia lainnya karena bermain sangat menyerang.

Liverpool menjamu Atalanta lebih dulu di Anfield Stadium dalam laga Leg I perempatfinal Liga Europa 2023-2024, Jumat 12 April pukul 02.00 WIB. Sepekan kemudian, barulah mereka gantian bertandang ke Gewiss Stadium untuk melakoni leg II.

Eksekusi penalti Mohamed Salah memastikan laga Manchester United vs Liverpool berakhir 2-2 (Foto: Reuters/Carl Recine)

Ini akan menjadi pertemuan ketiga kedua tim di kompetisi Eropa. Sebelumnya, mereka saling mengalahkan saat bertemu di fase grup Liga Champions 2020-2021.

Kala itu, tim asuhan Gian Piero Gasperini menghajar Mohamed Salah dan kolega dengan skor 2-0 di Anfield. Kemudian, tim asuhan Jurgen Klopp itu melakukan revans pada pertemuan kedua dengan skor telak 5-0.

Selain kemenangan di Anfield, Atalanta juga datang dengan modal apik lainnya. Dalam pertandingan terakhir melawan klub Liga Inggris di Eropa, mereka sukses melibas Everton dengan skor 5-1 di Goodison Park pada musim 2017-2018.

Oleh karena itu, Klopp sangat mewaspadai permainan menyerang Charles De Ketelaere dkk. Menurutnya, mereka berbeda dengan tim Italia lainnya yang cenderung lebih fokus untuk bertahan.

“Kami tahu apa itu Atalanta. Mereka berbeda untuk dilawan seperti semua tim Italia,” kata Klopp dilansir dari laman resmi UEFA, Jumat (11/4/2024).

