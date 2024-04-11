Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Liga Champions 2023-2024: Borussia Dortmund Legawa Kalah 1-2 dari Atletico Madrid

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |22:22 WIB
Liga Champions 2023-2024: Borussia Dortmund Legawa Kalah 1-2 dari Atletico Madrid
Borussia Dortmund menerima kekalahan 1-2 dari Atletico Madrid dengan legawa (Foto: Reuters/Susana Vera)
A
A
A

MADRID - Kapten Borussia Dortmund, Emre Can, menerima kekalahan dari Atletico Madrid dengan lapang dada. Eks pemain Liverpool ini mengakui lini pertahanan Los Rojiblancos sangat solid pada laga leg I perempatfinal Liga Champions 2023-2024.

Die Schwarzgelben menelan kekalahan tipis 1-2 saat bertandang ke markas Atletico di Stadion Civitas Metropolitano, Kamis (11/4/2024). Hasil negatif itu menjadi modal kurang apik untuk leg II pekan depan.

Atletico Madrid vs Borussia Dortmund

Dua gol yang bersarang di gawang Gregor Kobel dicetak oleh Rodrigo De Paul (4’) dan Samuel Lino (32’). Sementara Dortmund baru bisa menjebol gawang Atletico di menit ke-81 lewat Sebastien Haller.

Usai laga, Can mengakui lini pertahanan Atletico sangat baik sehingga sulit bagi Dortmund untuk menjebolnya. Pemain asal Jerman ini juga tak ingin mencari-cari alasan perihal kekalahan yang mereka derita.

“Kami harus menerima hasil ini hari ini. Tidak mudah bermain sepak bola di sini karena mereka bertahan dengan sangat baik. Pada malam seperti itu, kami juga bisa kebobolan,” ucap Can, dilansir dari situs resmi UEFA, Kamis (11/4/2024).

Di sisi lain, pemain berdarah Turki itu menyebut ada beberapa pemain Dortmund yang kurang siap pada awal pertandingan. Walau begitu, ia menyatakan timnya siap untuk membalikan keadaan pada leg kedua.

Halaman:
1 2
      
