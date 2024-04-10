Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Liga Champions 2023-2024: Rodrygo Kecewa Real Madrid Gagal Kalahkan Manchester City di Santiago Bernabeu

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |11:27 WIB
Liga Champions 2023-2024: Rodrygo Kecewa Real Madrid Gagal Kalahkan Manchester City di Santiago Bernabeu
Rodrygo di laga Real Madrid vs Manchester City (Foto: Reuters)
A
A
A

MADRID - Rodrygo kecewa Real Madrid tidak mampu mengalahkan Manchester City di Santiago Bernabeu. Kedua tim saling berhadapan di leg pertama perempatfinal Liga Champions 2023-2024 dini hari tadi.

Rodrygo mengatakan kemenangan adalah target utama Los Blancos -julukan Real Madrid- apalagi bermain di kandang. Namun, dia menilai pada akhirnya skor tidak memihak target Real Madrid tersebut.

“Kami ingin memenangkannya dan meraih hasil positif di laga pembuka. Akan tetapi, pada akhirnya kami pulang dengan hasil imbang," kata Rodrygo dilansir dari laman Real Madrid, Rabu (10/4/2024).

Pemain asal Brasil itu mengatakan timnya kurang bermain efektif dalam laga itu meskipun para pemain sudah berusaha menunjukkan performa terbaik. Menurutnya, Real Madrid banyak menyia-nyiakan peluang untuk mencetak gol.

"Kami melewatkan beberapa peluang bagus, tapi tidak apa-apa," katanya.

Rodrygo mengatakan Real Madrid harus segera berbenah diri setelah hasil imbang dalam laga itu. Hal tersebut agar timnya dapat bermain lebih baik saat kembali berhadapan dengan Manchester City.

Halaman:
1 2
      
