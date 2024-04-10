Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Manchester City Diimbangi Real Madrid 2-2, Pep Guardiola Pastikan The Citizens Menggila di Leg Kedua

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |10:17 WIB
Manchester City Diimbangi Real Madrid 2-2, Pep Guardiola Pastikan <i>The Citizens</i> Menggila di Leg Kedua
Pelatih Manchester City, Pep Guardiola (Foto: Reuters)
A
A
A

MADRID - Pep Guardiola mengaku sangat menikmati pertandingan meski Manchester City ditahan imbang Real Madrid dengan skor 3-3. Kedua tim saling berhadapan di leg pertama perempat final Liga Champions 2023-2024 di Stadion Santiago Bernabeu, Rabu (10/4/2024).

Pep Guardiola mengatakan kedua tim menampilkan performa terbaik dalam laga itu. Dia menyatakan tidak kecewa The Citizens -julukan Manchester City- tidak meraih kemenangan dalam laga itu.

"Itu adalah pertandingan yang sangat bagus dan menghibur. Dua tim yang ingin menyerang – dengan cara berbeda namun mereka ingin menyerang," kata Pep Guardiola dilansir dalam laman Manchester City, Rabu (10/4/2024).

Mantan pelatih Barcelona itu mengatakan timnya akan berbenah diri untuk laga leg kedua. Sebab, dia tidak mau Manchester City mengecewakan suporter yang akan memadati stadion.

"Satu minggu hingga pertandingan kami berikutnya di Manchester. Tiket itu akan terjual habis dan mereka akan membantu kami mencetak satu gol," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/261/3017848/5-pemain-bintang-real-madrid-ini-punya-koleksi-trofi-liga-champions-lebih-banyak-ketimbang-barcelona-nomor-1-segera-pensiun-bxVeYoiVZG.jpg
5 Pemain Bintang Real Madrid Ini Punya Koleksi Trofi Liga Champions Lebih Banyak ketimbang Barcelona, Nomor 1 Segera Pensiun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/261/3017341/10-pemain-juara-liga-champions-yang-menang-di-kampung-halaman-nomor-1-jude-bellingham-eHvOQbm9la.jpg
10 Pemain Juara Liga Champions yang Menang di Kampung Halaman, Nomor 1 Jude Bellingham!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/261/3016608/pemain-keturunan-indonesia-ian-maatsen-jadi-sorotan-usai-blunder-di-laga-borussia-dortmund-vs-real-madrid-7scfRCFvLd.jpg
Pemain Keturunan Indonesia, Ian Maatsen Jadi Sorotan Usai Blunder di Laga Borussia Dortmund vs Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/261/3016505/tutup-karier-dengan-juara-liga-champions-2023-2024-toni-kroos-ini-luar-biasa-RDdMI1uMg0.jpg
Tutup Karier dengan Juara Liga Champions 2023-2024, Toni Kroos: Ini Luar Biasa
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/19/11/1634249/hasil-drawing-sepak-bola-sea-games-2025-indonesia-bentrok-myanmar-filipina-dan-singapura-esl.webp
Hasil Drawing Sepak Bola SEA Games 2025: Indonesia Bentrok Myanmar, Filipina, dan Singapura
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/19/unggul_fc.jpg
Hasil Pro Futsal League: Unggul FC Hajar Nanzaby FC Bintan 7-3
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement