Manchester City Diimbangi Real Madrid 2-2, Pep Guardiola Pastikan The Citizens Menggila di Leg Kedua

MADRID - Pep Guardiola mengaku sangat menikmati pertandingan meski Manchester City ditahan imbang Real Madrid dengan skor 3-3. Kedua tim saling berhadapan di leg pertama perempat final Liga Champions 2023-2024 di Stadion Santiago Bernabeu, Rabu (10/4/2024).

Pep Guardiola mengatakan kedua tim menampilkan performa terbaik dalam laga itu. Dia menyatakan tidak kecewa The Citizens -julukan Manchester City- tidak meraih kemenangan dalam laga itu.

"Itu adalah pertandingan yang sangat bagus dan menghibur. Dua tim yang ingin menyerang – dengan cara berbeda namun mereka ingin menyerang," kata Pep Guardiola dilansir dalam laman Manchester City, Rabu (10/4/2024).

Mantan pelatih Barcelona itu mengatakan timnya akan berbenah diri untuk laga leg kedua. Sebab, dia tidak mau Manchester City mengecewakan suporter yang akan memadati stadion.

"Satu minggu hingga pertandingan kami berikutnya di Manchester. Tiket itu akan terjual habis dan mereka akan membantu kami mencetak satu gol," ucapnya.