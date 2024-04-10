Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Imbang 3-3 Lawan Real Madrid, Phil Foden Tetap Percaya Diri dengan Perjalanan Manchester City di Liga Champions 2023-2024

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |06:10 WIB
Imbang 3-3 Lawan Real Madrid, Phil Foden Tetap Percaya Diri dengan Perjalanan Manchester City di Liga Champions 2023-2024
Phil Foden mencetak satu gol ke gawang Real Madrid di leg pertama perempatfinal Liga Champions 2023-2024 (Foto: Reuters)
MANCHESTER City gagal mencuri poin penuh kala bertamu ke markas Real Madrid di leg pertama perempatfinal Liga Champions 2023-2024. Bermain di Santiago Bernabeu, Rabu (10/4/2024), kedua tim bermain imbang 3-3.

The Citizens -julukan Man City- sempat unggul lebih dulu lewat gol cepat Bernardo Silva pada menit kedua. Setelahnya, kedua tim saling berbalas gol hingga laga berakhir tanpa pemenang.

Usai pertandingan, Phil Foden mengakui timnya mendapat perlawanan sangat sengit dari kubu tuan rumah. Akan tetapi, meski hanya mendapat hasil imbang, Foden tetap percaya diri dengan perjalanan The Citizens di Liga Champions musim ini.

“Mereka (Real Madrid) merespons dengan sangat baik dan kami harus beradaptasi lagi dan memainkan sepak bola kami," ujar Phil Foden dilansir dari laman resmi Man City, Rabu (10/4/2024).

“Tim ini telah berkembang pesat sekarang. Ketika kita terpuruk kita tidak menundukkan kepala dan percaya pada kemampuan kita," ujarnya lagi.

