LIGA INGGRIS

Manchester United Diimbangi Liverpool 2-2, Gary Neville: Tim yang Aneh

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |00:03 WIB
Manchester United diimbangi Liverpool 2-2 di Liga Inggris 2023-2024 (Foto: Reuters)
MANCHESTER – Legenda Manchester United, Gary Neville kecewa berat usai mantan timnya diimbangi Liverpool 2-2 pada laga lanjutan Liga Inggris 2023-2024. Ia bahkan menilai Setan Merah seperti tim aneh yang tidak bisa tampil maksimal di laga tersebut.

Bermain di Old Trafford, Minggu (7/4/2024) malam WIB, Man United tampil sangat buruk melawan sang rival bebuyutan. Bahkan, mereka sama sekali tak menciptakan peluang di babak pertama, tetapi beruntung karena Liverpool juga tak mampu mendapatkan gol walau membombardir pertahanan mereka.

Namun, pada awal babak kedua, Bruno Fernandes mencetak gol spektakuler dari tengah lapangan setelah memanfaatkan kesalahan Jarell Quansah. Kemudian, Setan Merah -julukan Man United- malah berbalik unggul 2-1 via gol spektakuler Kobbie Mainoo.

Sayangnya, setelah unggul dan mendapatkan momentum untuk menciptakan peluang emas, Man United tak bisa menambah keunggulan lagi. Pada akhirnya, mereka kembali tertekan di menit-menit akhir sampai kemudian Mohamed Salah membuat skor menjadi imbang 2-2 lewat titik putih pada menit 84.

Melihat performa tersebut, Gary Neville pun menilai Man United merupakan sekelompok pemain yang aneh. Mereka tak bisa mendominasi pertandingan, tetapi mampu menciptakan momentum dan punya pemain yang bisa memberikan kemenangan.

"Dari sudut pandang saya, Manchester United, mereka sekelompok pemain yang aneh. Performa mereka sangat rendah di babak pertama tetapi saya rasa bersyukur atas hasil imbang pada akhirnya,” kata Neville dilansir dari Mirror, Senin (8/4/2024).

