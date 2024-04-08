Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Liverpool Imbangi Manchester United 2-2, Van Dijk: Rasanya Seperti Kekalahan

Rio Eristiawan , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |13:22 WIB
Virgil van Dijk menyayangkan hasil imbang Liverpool vs Manchester United (Foto: Reuters)
MANCHESTER - Liverpool hanya mampu bermain imbang 2-2 melawan Manchester United di laga ke-31 Liga Inggris 2023-2024. Virgil van Dijk merasa hasil tersebut seperti sebuah kekalahan bagi timnya.

Bermain di Old Trafford Stadium, Minggu (7/4/2024) malam WIB, Liverpool harus bermain imbang 2-2 dengan Manchester United. Luis Diaz (23') sempat membungkam penggemar The Red Devils -julukan Manchester United.

Namun, Bruno Fernandes (50') dan Kobbie Mainoo (67') sempat membuka harapan untuk Manchester United mendapatkan kemenangan. Namun, Mohamed Salah (84') mampu menyelamatkan The Reds terhindar dari kekalahan.

Sementara hasil imbang dengan Manchester United membuat Liverpool tertahan di posisi kedua di klasemen sementara Liga Inggris dengan 71 poin. Meski memiliki poin sama dengan Arsenal yang berada di posisi pertama, tetapi The Reds kalah produktivitas gol.

Meski mendapatkan hasil imbang, tetapi Virgil van Dijk merasa Liverpool menelan kekalahan. Ia juga menilai Liverpool memiliki banyak peluang dan seharusnya bisa menutup laga dengan kemenangan.

"Rasanya seperti kekalahan, ini salah kami lagi. Kami mempunyai banyak peluang dan kami harus menyelesaikan pertandingan (dengan kemenangan)," kata Virgil van Dijk dikutip dari Tribalfootball, Senin (8/4/2024).

Halaman:
1 2
      
