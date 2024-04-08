Imbang Lawan Liverpool, Manchester United Tetap Berambisi Tembus Zona Liga Champions

MANCHESTER - Manchester United diimbangi Liverpool 2-2 di Old Trafford malam tadi. Meski demikian, Erik ten Hag memastikan timnya tetap berambisi untuk mengamankan zona Liga Champions.

Ya, Manchester United kembali gagal mendapatkan kemenangan, setelah bermain imbang dengan Liverpool di pekan ke-31 Liga Inggris 2023/2024. Bertanding di Old Trafford Stadium, Minggu (8/4/2024) malam WIB, kedua bermain imbang 2-2.

Luis Diaz (23') sempat membungkam penggemar Manchester United, tetapi Bruno Fernandes (50') dan Kobbie Mainoo (67') membuka harapan Setan Merah untuk mendapatkan kemenangan. Namun, Mohamed Salah (84'P) menggagalkan Manchester United merayakan pesta kemenangan.

Hasil imbang dengan Liverpool membuat Manchester United masih tertahan di posisi keenam klasemen sementara dengan 49 poin. Mereka tertinggal 11 poin dari Aston Villa di peringkat kelima.

Sementara Erik Ten Hag mengaku tidak mengetahui Manchester United masih bisa mendapatkan satu tempat di Liga Champions musim depan. Namun, ia memastikan timnya akan berjuang untuk mendapatkan posisi tersebut.

"Saya tidak tahu (apakah Liga Champions telah hilang). Kami akan terus berjuang," kata Erik Ten Hag dikutip dari laman resmi Man United, Senin (8/4/2024).