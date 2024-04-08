Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Imbang Lawan Liverpool, Manchester United Tetap Berambisi Tembus Zona Liga Champions

Rio Eristiawan , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |09:59 WIB
Imbang Lawan Liverpool, Manchester United Tetap Berambisi Tembus Zona Liga Champions
Man United diimbangi Liverpool 2-2 di Old Trafford (Foto: Reuters)
A
A
A

MANCHESTER - Manchester United diimbangi Liverpool 2-2 di Old Trafford malam tadi. Meski demikian, Erik ten Hag memastikan timnya tetap berambisi untuk mengamankan zona Liga Champions.

Ya, Manchester United kembali gagal mendapatkan kemenangan, setelah bermain imbang dengan Liverpool di pekan ke-31 Liga Inggris 2023/2024. Bertanding di Old Trafford Stadium, Minggu (8/4/2024) malam WIB, kedua bermain imbang 2-2.

Luis Diaz (23') sempat membungkam penggemar Manchester United, tetapi Bruno Fernandes (50') dan Kobbie Mainoo (67') membuka harapan Setan Merah untuk mendapatkan kemenangan. Namun, Mohamed Salah (84'P) menggagalkan Manchester United merayakan pesta kemenangan.

Hasil imbang dengan Liverpool membuat Manchester United masih tertahan di posisi keenam klasemen sementara dengan 49 poin. Mereka tertinggal 11 poin dari Aston Villa di peringkat kelima.

Sementara Erik Ten Hag mengaku tidak mengetahui Manchester United masih bisa mendapatkan satu tempat di Liga Champions musim depan. Namun, ia memastikan timnya akan berjuang untuk mendapatkan posisi tersebut.

"Saya tidak tahu (apakah Liga Champions telah hilang). Kami akan terus berjuang," kata Erik Ten Hag dikutip dari laman resmi Man United, Senin (8/4/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/18/49/1633793/fabio-quartararo-rebut-pole-position-motogp-australia-2025-kci.webp
Fabio Quartararo Rebut Pole Position MotoGP Australia 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/30/kapten_manchester_united_bruno_fernandes_menentu.jpg
Jelang Liverpool vs MU, Fernandes Bela Amorim dan Bongkar Tekanan Gila di Old Trafford
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement