HOME BOLA LIGA INGGRIS

Liverpool Imbang 2-2 Kontra Manchester United, Jurgen Klopp Kritik Penyelesaian Akhir The Reds

Rio Eristiawan , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |07:31 WIB
Liverpool Imbang 2-2 Kontra Manchester United, Jurgen Klopp Kritik Penyelesaian Akhir <i>The Reds</i>
Mohamed Salah dan Jurgen Klopp (Foto: Reuters)
A
A
A

MANCHESTER - Jurgen Klopp kecewa dengan penyelesaian akhir Liverpool saat menghadapi Manchester United malam tadi. Menurutnya, The Reds -julukan Liverpool- tampil sangat baik namun buruk di penyelesaian akhir.

Liverpool bermain imbang 2-2 dengan Manchester United di pertandingan ke-31 Liga Inggris 2023/2024. Laga tersebut berlangsung di Old Trafford Stadium, Minggu (7/4/2024) malam WIB.

Luis Diaz (23') sempat membawa Liverpool memimpin terlebih dahulu, tetapi Bruno Fernandes (50') dan Kobbie Mainoo (67') mampu membalikan keadaan untuk membuat Manchester United memimpin. Namun, Mohamed Salah (84'P) sukses menyelamatkan Liverpool dari kekalahan.

Hasil imbang dengan Manchester United membuat Liverpool tertahan di posisi kedua di klasemen sementara. Meski memiliki 71 poin sama dengan Arsenal di posisi puncak, tetapi The Reds kalah produktivitas gol.

Sementara Jurgen Klopp mengatakan Liverpool seharusnya bisa mendapatkan kemenangan atas Manchester United. Meski mengendalikan jalannya pertandingan, tetapi ia menilai Liverpool tak mampu mencetak gol tambahan.

"Kami seharusnya memenangkan pertandingan itu jelas. Kami mengendalikan permainan, mencetak gol pertama dan seharusnya bisa mencetak gol lainnya," kata Jurgen Klopp dikutip dari Sky Sports, Senin (8/4/2024).

Halaman:
1 2
      
