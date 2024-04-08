Manchester United Diimbangi Liverpool 2-2, Kobbie Mainoo Senang Campur Sedih

MANCHESTER – Gelandang muda Manchester United, Kobbie Mainoo, senang sekaligus sedih usai imbang 2-2 dengan Liverpool di pekan ke-32 Liga Inggris 2023-2024. Ia gembira bisa mencetak gol perdana di Stadion Old Trafford, tetapi juga kesal dengan hasil akhir.

Laga Manchester United vs Liverpool itu berlangsung di Stadion Old Trafford, Minggu 7 April 2024 malam WIB. The Reds unggul lebih dulu lewat gol Luis Diaz (23’) di babak pertama.

Namun, Iblis Merah bangkit di babak kedua dan berbalik unggul lewat gol Bruno Fernandes (50’) dan Mainoo (67’). Penalti Mohamed Salah (84’) menyelamatkan satu poin buat Liverpool.

Mainoo mengaku senang bisa mencetak gol pertamanya di Stadion Old Trafford. Apalagi, gol perdana di arena keramat itu dilesatkan pada laga melawan Liverpool yang notabene rival berat Iblis Merah.

“Sebuah perasaan yang sulit dipercaya untuk mencetak gol pertama saya di Old Trafford dan melakukannya di pertandingan ini, semakin terasa spesial,” ungkap Mainoo, mengutip dari BBC, Senin (8/4/2024).

“Ketika Aaron Wan-Bissaka memberi saya bola, saya pikir kiper tidak akan berpikir saya akan menembak. Jadi, saya mengangkatnya dan itu terasa bagus. Beruntung, bola masuk,” imbuh pria asal Inggris itu.