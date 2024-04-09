Real Madrid vs Manchester City: Josep Guardiola Berniat Hancurkan Los Blancos di Santiago Bernabeu

MADRID – Pelatih Manchester City, Josep Guardiola tak mau timnya cuma bisa mendominasi permainan saat bertamu ke markas Real Madrid di leg I perempatfinal Liga Champions 2023-2024. Hal yang Guardiola mau adalah para penggawa Man City dapat menhancurkan Los Blancos –julukan Madrid– dalam pertandingan yang digelara di Stadion Santiago Bernabeu nanti.

Ya, Man City kembali dipertemukan dengan Madrid dalam laga babak perempatfinal Liga Champions musim ini. Ini menjadi pertemuan keempat keduanya dalam lima musim terakhir, di mana tiga di antaranya terjadi dalam tiga musim berturut-turut.

Dalam tiga pertemuan terakhir, The Citizens -julukan Man City- menang dua kali dengan mengalahkan Madrid di babak 16 besar musim 2019-2020 dan semifinal musim 2022-2023. Bahkan, tim asuhan Carlo Ancelotti bertekuk lutut dihadapan mereka pada semifinal musim lalu dengan skor agregat 5-1 usai dibantai 4-0 di Etihad Stadium.

Meski bermain imbang di Santiago Bernabeu pada musim lalu, Guardiola bertekad membawa Pasukan Manchester Biru mendominasi permainan pada leg pertama musim ini. Tak tanggung-tanggung, entrenador asal Spanyol itu ingin anak buahnya menyakiti dan menghukum Los Blancos -julukan Madrid.

“Kami tidak bisa datang ke sini hanya untuk mengontrol permainan, kami harus datang ke sini untuk mencoba menyakiti mereka, untuk menghukum mereka, untuk memberi tahu mereka bahwa kami di sini untuk mencetak gol,” kata Guardiola dilansir dari The Guardian, Selasa (9/4/2024).

Kendati datang dengan percaya diri tinggi, Guardiola tetap mewaspadai kekuatan Madrid. Kata dia, Vinicius Junior dan kolega memiliki pressing yang tinggi dan dapat melakukan transisi yang cepat ketika melakukan serangan balik.