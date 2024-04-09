Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Real Madrid vs Manchester City: Josep Guardiola Berniat Hancurkan Los Blancos di Santiago Bernabeu

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |22:00 WIB
Real Madrid vs Manchester City: Josep Guardiola Berniat Hancurkan <i>Los Blancos</i> di Santiago Bernabeu
Manchester City siap hancurkan Real Madrid di perempatfinal Liga Champions 2023-2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

MADRID – Pelatih Manchester City, Josep Guardiola tak mau timnya cuma bisa mendominasi permainan saat bertamu ke markas Real Madrid di leg I perempatfinal Liga Champions 2023-2024. Hal yang Guardiola mau adalah para penggawa Man City dapat menhancurkan Los Blancos –julukan Madrid– dalam pertandingan yang digelara di Stadion Santiago Bernabeu nanti.

Ya, Man City kembali dipertemukan dengan Madrid dalam laga babak perempatfinal Liga Champions musim ini. Ini menjadi pertemuan keempat keduanya dalam lima musim terakhir, di mana tiga di antaranya terjadi dalam tiga musim berturut-turut.

Dalam tiga pertemuan terakhir, The Citizens -julukan Man City- menang dua kali dengan mengalahkan Madrid di babak 16 besar musim 2019-2020 dan semifinal musim 2022-2023. Bahkan, tim asuhan Carlo Ancelotti bertekuk lutut dihadapan mereka pada semifinal musim lalu dengan skor agregat 5-1 usai dibantai 4-0 di Etihad Stadium.

Meski bermain imbang di Santiago Bernabeu pada musim lalu, Guardiola bertekad membawa Pasukan Manchester Biru mendominasi permainan pada leg pertama musim ini. Tak tanggung-tanggung, entrenador asal Spanyol itu ingin anak buahnya menyakiti dan menghukum Los Blancos -julukan Madrid.

Real Madrid vs Manchester City

“Kami tidak bisa datang ke sini hanya untuk mengontrol permainan, kami harus datang ke sini untuk mencoba menyakiti mereka, untuk menghukum mereka, untuk memberi tahu mereka bahwa kami di sini untuk mencetak gol,” kata Guardiola dilansir dari The Guardian, Selasa (9/4/2024).

Kendati datang dengan percaya diri tinggi, Guardiola tetap mewaspadai kekuatan Madrid. Kata dia, Vinicius Junior dan kolega memiliki pressing yang tinggi dan dapat melakukan transisi yang cepat ketika melakukan serangan balik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/261/3017848/5-pemain-bintang-real-madrid-ini-punya-koleksi-trofi-liga-champions-lebih-banyak-ketimbang-barcelona-nomor-1-segera-pensiun-bxVeYoiVZG.jpg
5 Pemain Bintang Real Madrid Ini Punya Koleksi Trofi Liga Champions Lebih Banyak ketimbang Barcelona, Nomor 1 Segera Pensiun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/261/3017341/10-pemain-juara-liga-champions-yang-menang-di-kampung-halaman-nomor-1-jude-bellingham-eHvOQbm9la.jpg
10 Pemain Juara Liga Champions yang Menang di Kampung Halaman, Nomor 1 Jude Bellingham!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/261/3016608/pemain-keturunan-indonesia-ian-maatsen-jadi-sorotan-usai-blunder-di-laga-borussia-dortmund-vs-real-madrid-7scfRCFvLd.jpg
Pemain Keturunan Indonesia, Ian Maatsen Jadi Sorotan Usai Blunder di Laga Borussia Dortmund vs Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/261/3016505/tutup-karier-dengan-juara-liga-champions-2023-2024-toni-kroos-ini-luar-biasa-RDdMI1uMg0.jpg
Tutup Karier dengan Juara Liga Champions 2023-2024, Toni Kroos: Ini Luar Biasa
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/19/11/1634249/hasil-drawing-sepak-bola-sea-games-2025-indonesia-bentrok-myanmar-filipina-dan-singapura-esl.webp
Hasil Drawing Sepak Bola SEA Games 2025: Indonesia Bentrok Myanmar, Filipina, dan Singapura
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/20/cosmo_jne_vs_pangsuma_fc.jpg
Hasil Pro Futsal League: Sengit! Cosmo JNE FC Vs Pangsuma FC Imbang 3-3
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement