LIGA CHAMPION

Real Madrid vs Manchester City di Leg I Perempatfinal Liga Champions 2023-2024: Carlo Ancelotti Gugup Jelang Hadapi The Citizens

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |14:26 WIB
Real Madrid vs Manchester City di Leg I Perempatfinal Liga Champions 2023-2024: Carlo Ancelotti Gugup Jelang Hadapi <i>The Citizens</i>
Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti. (Foto: Reuters)
MADRID – Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, mengakui tengah merasa gugup jelang pertandingan melawan Manchester City di leg pertama perempatfinal Liga Champions 2023-2024. Sebab ia tentu khawatir Madrid bakal dikalahkan Man City seperti yang terjadi pada musim lalu.

Ya, Los Blancos -julukan Real Madrid- akan menghadapi Man City pada leg pertama babak perempatfinal Liga Champions 2023-2024. Laga leg pertama akan dimainkan di markas Real Madrid lebih dulu, yakni di Stadion Santiago Bernabeu pada Rabu 10 April 2024 dini hari WIB.

Menariknya, ini menjadi pertemuan ketiga bagi dua klub tersebut di babak fase gugur dalam tiga tahun terakhir. Pada 2021-2022, Real Madrid berhasil comeback dramatis atas Man City dengan skor agregat 6-5.

Tapi berselang satu musim, Man City berhasil membalaskan dendamnya. Tim berjuluk The Citizen itu harus bermain imbang 1-1 di kandang Real Madrid pada leg pertama babak semifinal. Kemudian di leg kedua, Los Blancos dibuat malu dengan menelan kekalahan telak 0-4.

Real Madrid

Catatan-catatan itu membuat Ancelotti gugup jelang Real Madrid versus Man City. Namun begitu, pelatih yang akrab disapa Don Carlo ini menjadikan semua itu sebagai bahan bakarnya untuk bisa membawa Los Blancos kembali berjaya. Dia ingin skuadnya meraih kemenangan di leg pertamanya ini.

“Ya, sangat gugup. Beberapa jam sebelum pertandingan adalah saat di mana anda harus merasa gelisah,” kata Ancelotti, dilansir dari situs resmi Real Madrid, Selasa (9/4/2024).

