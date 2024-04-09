Ini Respons Lucu Mikel Arteta saat Disarankan Hubungi Xabi Alonso untuk Tahu Cara Kalahkan Bayern Munich

LONDON – Jelang Arsenal vs Bayern Munich, Mikel Arteta sempat ditanyai apakah sudah menghubungi Xabi Alonso untuk menanyakan cara untuk bisa mengalahkan The Bavarians –julukan Bayern. Menanggapi pertanyaan itu, respons Arteta justru hanya bisa tertawa.

Ya, Arsenal akan menjamu Bayern Munich dalam laga leg pertama babak perempatfinal Liga Champions 202-2024 di Emirates Stadium, pada Rabu (10/4/2024) pukul 02.00 WIB.

Dan meminta saran dari Xabi Alonso merupakan cara yang tepat bagi Arteta karena Bayer Leverkusen akan menjadi tim pertama yang meraih gelar juara Liga Jerman selain sang rival sejak 2012 silam di mana saat ini mereka unggul 16 poin di puncak klasemen.

Selain itu, Leverkusen juga sama sekali tak terkalahkan dari Harry Kane dan kolega di Liga Jerman musim ini dengan kemenangan telak 3-0 pada Februari lalu menjadi bukti nyata dominasi mereka. Terlebih lagi, Alonso merupakan sahabatnya sejak belia di mana mereka tumbuh bersama-sama di akademi Antiguoka di Spanyol.

Akan tetapi, Arteta menolak untuk menjawab ketika ditanya apakah dia akan atau sudah menghubungi Alonso untuk meminta saran cara mengalahkan FC Hollywood -julukan Munich. Dia hanya tertawa dan tersenyum begitu pertanyaan itu dilontarkan padanya.