HOME BOLA LIGA CHAMPION

Arsenal vs Bayern Munich: Martin Odegaard Pastikan The Gunners Tak Takut dengan Ketajaman Harry Kane

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |20:48 WIB
Arsenal vs Bayern Munich: Martin Odegaard Pastikan <i>The Gunners</i> Tak Takut dengan Ketajaman Harry Kane
Harry Kane bakal jadi ancaman utama Arsenal saat menyambut Bayern Munich di Stadion Emirates. (Foto: Reuters)
A
A
A

LONDON – Penyerang Bayern Munich, Harry Kane akan menjadi ancaman yang nyata untuk Arsenal saat kedua tim bentrok di leg I perempatfinal Liga Champions 2023-2024, pada 10 April 2024 pukul 02.00 WIB. Namun, kapten Arsenal, Martin Odegaard justru memastikan The Gunners –julukan Arsenal– tak takut dengan ketajaman Harry Kane.

Untuk pertama kali dalam delapan musim terakhir, Arsenal melaju ke babak 16 besar Liga Champions. Namun lawan yang dihadapi Arsenal rupanya tak main-main.

Bayern kerap menjadi mimpi buruk tim asal London Utara di Liga Champions. Salah satu yang paling fenomenal adalah saat Arsenal diberangus dengan agregat 2-10 pada musim 2016-2017.

Terlebih lagi, Bayern kini diperkuat Harry Kane. Sebagaimana diketahui, bomber Timnas Inggris itu pernah menjadi pemain paling ditakuti di Liga Inggris, tepatnya saat ia masih berseragam Tottenham Hotspur.

Martin Odegaard

Namun Odegaard menegaskan Arsenal tak takut dengan pemain manapun. Odegaard mengatakan dirinya dan rekan-rekannya harus fokus pada persiapan tim sendiri ketimbang memikirkan bagaimana cara menghentikan satu orang pemain.

“Menurut saya kami tidak perlu takut pada siapa pun dan kami harus fokus pada diri kami sendiri dan kualitas yang kami miliki di tim kami. Itu saja,” kata Odegaard dilansir Mirror, Senin (8/4/2024).

Halaman:
1 2
      
