LIGA CHAMPION

Arsenal vs Bayern Munich: Thomas Tuchel Pusing 5 Pemain Die Roten Berpotensi Absen di Leg I Perempatfinal Liga Champions 2023-2024

Rio Eristiawan , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |20:28 WIB
Arsenal vs Bayern Munich: Thomas Tuchel Pusing 5 Pemain <i>Die Roten</i> Berpotensi Absen di Leg I Perempatfinal Liga Champions 2023-2024
Pelatih Bayern Munich, Thomas Tuchel. (Foto: Reuters)
MUNICH - Bayern Munich tampaknya tak bisa menurunkan kekuatan terbaiknya saat bertamu ke markas Arsenal di leg I perempatfinal Liga Champions 2023-2024. Sebab menurut pelatih Bayern, Thomas Tuchel, setidaknya ada lima pemain Die Roten –julukan Bayern– yang berpotensi absen saat melawan Arsenal.

Thomas Tuchel mengonfirmasi Manuel Neuer, Kingsley Coman, Leroy Sane, Aleks Pavlovic, dan Nous Mazraoui sedang sakit. Sejatinya masih ada kabar baik karena Raphael Guerreiro sudah kembali, namun tetap saja kehilangan lima pemain tersebut menjadi kerugian besar untuk Bayern.

"Manuel Neuer, Kingsley Coman, Leroy Sane, Aleks Pavlovic (sakit) dan Nous Mazraoui tidak akan bermain besok," kata Thomas Tuchel dikutip dari Metro, Jumat (5/4/2024).

“Rapha Guerreiro telah kembali ke dalam skuad. Masalahnya adalah kelima pemain tersebut absen bukan karena istirahat, tetapi semuanya mengalami masalah. Karena itu mereka juga diragukan untuk Arsenal," jelasnya.

Lebih lanjut, Thomas Tuchel menjelaskan Leroy Sane absen karena memiliki masalah di bagian kemaluannya. Sedangkan Kingsley Coman mendapatkan masalah otot, setelah kekalahan dari Borussia Dortmund.

Bayern Munich

"Masalah utama dengan Leroy adalah tulang kemaluannya. Sedangkan Kingsley adalah ototnya. Dia mengalami masalah otot setelah pertandingan melawan Dortmund," sambung Tuchel.

Sebelum melawan Arsenal, sejatinya kelima pemain yang disebutkan di atas sudah absen dalam pertandingan terdekat Bayern. Bayern tepatnya akan menghadapi Heidenheim di laga ke-28 Liga Jerman 2023-2024.

