Gara-Gara Calo, Tiket Pertandingan Perpisahan Jurgen Klopp dengan Liverpool di Anfield Tembus Rp29 Juta

LIVERPOOL – Banyak fans Liverpool yang ingin mengucapkan salam perpisahan kepada Jurgen Klopp untuk terakhir kalinya di Stadion Anfield pada musim ini. Sayangnya tiket pertandingan kandang Liverpool di Liga Inggris 2023-2024 itu sudah ludes terjual.

Namun, jika ada yang berminat fans Liverpool bisa membeli tiket perpisahan Klopp di Anfield itu lewat calo. Hanya saja, biaya yang diminta oleh calo sungguh besar, yakni menembus angka 1.450 Poundsterling atau lebih dari Rp29 juta.

Sebagaimana diketahui, musim 2023-2024 merupakan musim terarkhir Klopp mengasuh Liverpool. Berbagai kenangan manis telah ditorehkan Klopp di Anfield, mulai dari gelar Liga Champions 2018-2019 hingga akhir dari penantian gelar Liga Inggris pertama dalam 30 tahun semusim setelahnya.

Laga pamungkas Liga Inggris 2023-2024 menghadapi Wolverhampton Wanderers 19 Mei 2024 berpotensi menjadi perpisahan arsitek asal Jerman tersebut dengan Mohamed Salah dan kolega. Liverpool masih bisa menghabiskan waktu bersama Klopp lebih lama andai tim asuhannya melaju jauh di Liga Eropa musim ini.

Tak ayal, tiket laga istimewa tersebut dihuni penggemar setia Liverpool. Bahkan sebetulnya, tiket laga itu sudah terjual habis beberapa waktu silam.

Namun kini, berseliweran para calo yang menjual kembali tiket secara daring. Tak tanggung-tanggung, mereka membanderol tiket dengan harga yang sangat fantastis.