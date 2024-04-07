Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hadapi AS Roma di Liga Europa 2023-2024, AC Milan Ingin Lanjutkan Tren Positif

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |12:56 WIB
Hadapi AS Roma di Liga Europa 2023-2024, AC Milan Ingin Lanjutkan Tren Positif
AC Milan akan menghadapi AS Roma di Liga Europa 2023-2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

MILAN - AC Milan akan menghadapi AS Rma di leg pertama perempat final Liga Europa 2023-2024. Kedua tim akan saling berhadapan tadion San Siro, Jumat (12/4/2024).

Jelang laga tersebut, pemain AC Milan, Tijjani Reijnders menyatakan performa apik dalam Liga Italia dapat menjadi modal melawan AS Roma. Dia yakin Rossoneri punya peluang untuk menang.

Tijjani Reijnders mengatakan timnya saat ini sedang memiliki kepercayaan diri tinggi Hal itu pastinya membuat AC Milan ingin meraih hasil maksimal saat menjamu AS Roma dalam ajang tersebut, nanti.

"Kami ingin melangkah maju, kami akan mencapainya dengan percaya diri," kata Tijjani Reijnders dilansir dari Tuttomercato, Minggu (7/4/2023).

Pemain berposisi gelandang itu mengatakan timnya akan bekerja keras menyiapkan diri untuk laga itu. Sebab, dia yakini AC Milan akan mendapatkan perlawanan ketat dari AS Roma sepanjang laga itu.

"Kami menampilkan diri dengan baik untuk tantangan Liga Europa," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
