Hasil AC Milan vs Lecce di Liga Italia 2023-2024: Rossoneri Menang Telak 3-0!

HASIL AC Milan vs Lecce di Liga Italia 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. Rossoneri Sukses menang telak dengan skor 3-0.

Duel AC Milan vs Lecce digelar di San Siro Stadium, Sabtu (6/4/2024) malam WIB. Gol-gol AC Milan dicetak oleh Christian Pulisic (6’), Olivier Giroud (20’), dan Rafael Leao (57’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Joan Gonzalez hampir membuat Lecce memimpin pada menit ketiga. Sayang, tendanganya masih melebar dari gawang AC Milan.

Alih-alih mencetak gol, gawang Lecce justru kebobolan lebih dahulu. AC Milan bergembira pada menit keenam setelah tendangan Christian Pulisic di dalam kotak penalti tak mampu dijangkau kiper Lecce, Wladimiro Falcone.

Pada menit kedelapan, Wladimiro Falcone tak membiarkan gawangnya kembali dibobol Christian Pulisic. Dia dengan sigap menggagalkan peluang yang dimiliki AC Milan.

Olivier Giroud sukses membuat Wladimiro Falcone tak berkutik pada menit ke-20 setelah sundulannya membuat bola bersarang tepat ke gawang tim tamunya. AC Milan pun memimpin 2-0 atas Lecce.

Jelang akhir laga, Lecce mendapat kerugian besar usai Nikola Krstovic mendapatkan kartu merah. Setelah itu, tak ada gol lain yang tercipta. Lag babak pertama berakhir dengan skor 2-0 untuk keunggulan AC Milan.