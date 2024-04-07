Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Liga Inggris 2023-2024: Liverpool Ungguli Manchester United 1-0

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |21:59 WIB
Hasil Liga Inggris 2023-2024: Liverpool Ungguli Manchester United 1-0
Liverpool unggul 1-0 atas Manchester United lewat gol Luis Diaz (Foto: Reuters/Carl Recine)
A
A
A

MANCHESTER – Hasil Liga Inggris 2023-2024 antara Manchester United vs Liverpool sudah diketahui. Skor pertandingan di Stadion Old Trafford, Minggu (7/4/2024) malam WIB, itu untuk sementara 1-0 hingga menit ke- 23 untuk The Reds!

Gol bagi Liverpool dicetak oleh Luis Diaz. Ia sukses memanfaatkan umpan sundulan Darwin Nunez dari situasi tendangan penjuru.

Manchester United vs Liverpool di Piala FA 2023-2024 (Foto: Reuters/Molly Darlington)

Jalannya Pertandingan

Laga berjalan seru sejak menit awal. Baru menit kedua, Alejandro Garnacho sempat membobol gawang Caoimhin Kelleher tetapi dianulir wasit Anthony Taylor karena offside.

Selang semenit, Dominik Szoboszlai mengintip lewat tembakan di dalam kotak penalti. Namun, peluang itu bisa digagalkan dengan brilian oleh Andre Onana. Ia kembali mengancam di menit ke-11 tetapi kali ini bola melambung tipis di atas mistar.

Szoboszlai lagi-lagi mendapat peluang di menit ke-18 dari dalam kotak penalti tetapi kali ini melebar. Selang tiga menit, Andy Robertson mencoba peruntungan dari jarak jauh namun juga meleset dari target.

Gol akhirnya dicetak oleh Liverpool di menit ke-23 lewat Diaz! Dari situasi sepak pojok, pemain asal Kolombia itu menyambar bola umpan sundulan Nunez dengan sepakan keras di dalam kotak penalti.

