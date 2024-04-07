Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Manchester United vs Liverpool di Liga Inggris 2023-2024

LINK live streaming Manchester United vs Liverpool di Liga Inggris 2023-2024 dapat Anda ketahui di artikel ini. Pertandingan bertajuk big match tersebut akan berlangsung pada hari ini, Minggu (7/4/2024) pukul 21.30 WIB.

Meski kini kedua tim tak bersaing di papan atas klasemen lagi, pertemuan Man United vs Liverpool selalu menjadi pertandingan yang paling dinanti. Rivalitas kedua tim yang sudah terjalin sangat lama membuat laga yang akan digelar di Stadion Old Trafford tetap menarik untuk disaksikan.

Apalagi sejatinya laga di Old Trafford nanti sangat penting untuk kedua tim. Bagi The Reds –julukan Liverpool, kemenangan akan membawa mereka kembali ke puncak klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024.

Saat ini, Liverpool menempati posisi kedua dengan 70 poin. Tim asuhan Jurgen Klopp itu hanya tertinggal satu angka saja dengan Arsenal yang berada di urutan pertama.

Jadi, Liverpool sangat membutuhkan tambahan tiga poin dari markas Man United untuk kembali memimpin perburuan gelar Premier League musim ini. Di sisi lain, tiga poin juga sangat dibutuhkan Man United.

Tim asuhan Erik Ten Hag tersebut saat ini berada di posisi keenam dengan 48 poin. Setan Merah –julukan Man United– tengah mengejar posisi empat besar demi tiket ke Liga Champions musim depan.