Erik ten Hag Puji Garnacho Jelang Manchester United Hadapi Liverpool

MANCHESTER United akan menjamu Liverpool pada laga lanjutan Liga Inggris 2023-2024. Kedua tim akan saling berhadapan di Old Trafford malam nanti pukul 21.30 WIB.

Erik ten Hag berbicara mengenai kesiapan timnya jelang laga tersebut. Sang pelatih paham betul tim tamu berambisi besar mencuri poin penuh pada laga kali ini.

Jelang laga kontra Liverpool, Ten Hag menyoroti performa Alejandro Garnacho yang tengah tampil impresif dalam beberapa laga terakhir. Ten Hag berharap pemainnya itu bisa terus berkembang dan memberikan dampak positif untuk tim.

"Perkembangannya (Garnacho) sangat fantastis. Dia memberikan dampak yang besar bagi permainan kami," ujar Ten Hag dilansir dari MUTV, Minggu (7/4/2024).

"Dia memang masih perlu banyak berbenah, terutama ada beberapa area yang perlu ia tingkatkan lagi. Terutama saat membantu kami bertahan, di mana ia bisa berkontribusi lebih baik lagi," ujarnya lagi.

Sementara itu di sisi tim tamu, Liverpool datang ke Old Trafford dengan ambisi besar untuk meraih kemenangan. Tiga poin di laga tandang kali ini menjadi kewajiban jika mereka ingin kembali ke puncak klasemen Liga Inggris 2023-2024.