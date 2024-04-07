Manchester United vs Liverpool: The Reds Incar Tiga Poin demi Kembali ke Puncak Klasemen

MANCHESTER - Liverpool akan bertamu ke Old Trafford pada laga lanjutan Liga Inggris 2023-2024 malam nanti. Penggawa Liverpool, Joe Gomez mengklaim timnya siap mencuri poin penuh dari markas Manchester United demi kembali ke puncak klasemen Liga Inggris 2023-2024.

Ya, The Reds -julukan Liverpool butuh kemenangan jika ingin kembali ke puncak klasemen. Saat ini tim itu berada di posisi kedua dengan 70 poin, sedangkan Arsenal yang memuncaki klasemen karena mengumpulkan 71 poin.

Joe Gomez mengatakan timnya sudah menyiapkan diri dengan baik karena ingin meraih kemenangan dalam laga itu. Namun, dia pastikan Liverpool untuk mengalahkan Manchester United bukan perkara mudah.

"Kami tahu kami harus membawa momentum ke sana, ini adalah tempat yang sulit untuk dilalui dan mereka masih merupakan tim papan atas. Jadi, kami harus siap dan siap," kata Joe Gomez dilansir dari laman Liverpool, Minggu (7/4/2024).

Pemain berposisi bek itu mengatakan Liverpool ingin menjadi juara Liga Inggris. Pasalnya, gelar itu sebagai kado perpisahan untuk Jurgen Klopp yang memutuskan hengkang dari timnya pada musim depan.

"Saya pikir Liga Premier jelas merupakan target besar kami dan saya pikir mempertimbangkan skenarionya [dengan kepergian manajer], kami semua tahu mengapa kami ingin melakukannya dan saya pikir itu akan membuatnya lebih manis," katanya.