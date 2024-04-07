Liverpool Tak Layak Juara Liga Inggris 2023-2024 jika Gagal Kalahkan Manchester United

Liverpool akan bertamu ke markas Manchester United malam nanti (Foto: Reuters)

LIVERPOOL dinilai tak layak juara Liga Inggris 2023-2024 jika gagal mengalahkan Manchester United. Kedua tim akan saling berhadapan di Old Trafford malam nanti.

The Reds -julukan Liverpool- akan bertamu ke Old Trafford pada Minggu (7/4/2024). Laga ini menjadi krusial bagi pasukan Jurgen Klopp yang tengah bersaing dalam perebutan gelar juara.

Namun, mencuri tiga poin di markas Setan Merah jelas bukan tugas mudah. Terlebih Liverpool punya catatan buruk kala menghadapi Manchester United musim ini.

Dari dua pertemuan The Reds tercatat tidak pernah menang atas pasukan Erik ten Hag. Liverpool hanya bermain imbang 0-0 saat menjamu Man United.

Kemudian Piala FA 2023-2024, Mohamed Salah dan rekan-rekan dipulangkan Manchester Merah di babak perempatfinal. Mereka kalah dengan skor dramatis 3-4.

Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp sendiri menilai laga kontra Man United nanti tidak akan mudah. Terlebih Setan Merah akan bermain di depan pendukung mereka sendiri.

"Man United adalah tim papan atas yang bermain di kandang sendiri, kita semua tahu itu," ujar Klopp dilansir dari laman Goal International.