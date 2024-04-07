Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Liverpool Tak Layak Juara Liga Inggris 2023-2024 jika Gagal Kalahkan Manchester United

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |06:35 WIB
Liverpool Tak Layak Juara Liga Inggris 2023-2024 jika Gagal Kalahkan Manchester United
Liverpool akan bertamu ke markas Manchester United malam nanti (Foto: Reuters)
A
A
A

LIVERPOOL dinilai tak layak juara Liga Inggris 2023-2024 jika gagal mengalahkan Manchester United. Kedua tim akan saling berhadapan di Old Trafford malam nanti.

The Reds -julukan Liverpool- akan bertamu ke Old Trafford pada Minggu (7/4/2024). Laga ini menjadi krusial bagi pasukan Jurgen Klopp yang tengah bersaing dalam perebutan gelar juara.

Namun, mencuri tiga poin di markas Setan Merah jelas bukan tugas mudah. Terlebih Liverpool punya catatan buruk kala menghadapi Manchester United musim ini.

Dari dua pertemuan The Reds tercatat tidak pernah menang atas pasukan Erik ten Hag. Liverpool hanya bermain imbang 0-0 saat menjamu Man United.

Kemudian Piala FA 2023-2024, Mohamed Salah dan rekan-rekan dipulangkan Manchester Merah di babak perempatfinal. Mereka kalah dengan skor dramatis 3-4.

Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp sendiri menilai laga kontra Man United nanti tidak akan mudah. Terlebih Setan Merah akan bermain di depan pendukung mereka sendiri.

"Man United adalah tim papan atas yang bermain di kandang sendiri, kita semua tahu itu," ujar Klopp dilansir dari laman Goal International.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/16/11/1633259/ditanya-soal-pemecatan-patrick-kluivert-erick-thohir-beri-saya-waktu-2-hari-rvq.webp
Ditanya Soal Pemecatan Patrick Kluivert, Erick Thohir: Beri Saya Waktu 2 Hari
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/01/15/anggota_dpr_andre_rosiade_foto_mpidanandaya_a.jpg
Siapa Sosok 2 S yang Disebut Kendalikan Timnas Indonesia? 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement