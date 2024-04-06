Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Jelang Manchester United vs Liverpool, Jurgen Klopp Ingin Mohamed Salah Cs Belajar dari Pertemuan Sebelumnya

Rio Eristiawan , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |22:39 WIB
Jelang Manchester United vs Liverpool, Jurgen Klopp Ingin Mohamed Salah Cs Belajar dari Pertemuan Sebelumnya
Alisson Becker dan Mohamed Salah kala membela Liverpool. (Foto: Liverpool)
A
A
A

LIVERPOOL – Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, terus mempersiapkan diri jelang laga melawan Manchester United dalam laga pekan ke-31 Liga Inggris 2023-2024. Klopp pun memperingatkan Mohamed Salah cs untuk belajar dari pertemuan sebelumnya saat menghadapi Manchester United.

Liverpool akan menghadapi Manchester United di pertandingan ke-31 Liga Inggris 2023-2024. Duel keduanya akan tersaji di Old Trafford Stadium, Minggu 7 April 2024 pukul 21.30 WIB.

Liverpool

Bertindak sebagai tim tamu, Liverpool bertekad untuk mendapat kemenangan. Pasalnya, The Reds menjaga asa menjadi juara Liga Inggris musim ini usai memuncaki klasemen sementara dengan 70 poin.

Sementara Manchester United, mereka bertekad untuk bangkit setelah menelan kekalahan dramatis 3-4 dari Chelsea. The Red Devils -julukan Manchester United- juga ingin mendapat satu tempat di posisi empat besar pada akhir musim.

Jurgen Klopp pun menyadari Liverpool tampil bagus saat menelan kekalahan 3-4 dari Manchester United di perempatfinal Piala FA. Ia menjelaskan The Reds tidak bisa menghindari kesalahan setelah tampil di babak perpanjangan waktu.

Halaman:
1 2
      
