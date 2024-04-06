Erik Ten Hag Siap Lampiaskan Kekalahan dari Chelsea saat Manchester United Lawan Liverpool

MANCHESTER – Pelatih Manchester United, Erik Ten Hag, memastikan timnya takkan ratapi terlalu lama kekalahan dramatis dari Chelsea dalam lanjutan Liga Inggris 2023-2024. Sebab, Ten Hag siap membawa Man United melampiaskan kekalahan itu saat melawan Liverpool.

Ya, Setan Merah -julukan Man United- harus menelan kekalahan pahit 3-4 kala menyambangi markas Chelsea di Stadion Stamford Bridge. Laga itu digelar pada Jumat 5 April 2024 dini hari WIB.

Man United yang sudah unggul 3-2, tiba-tiba saja kecolongan dua gol di menit-menit akhir laga lewat Cole Palmer. Alhasil, kemenangan yang sudah di depan mata langsung runyam.

Kekalahan ini jelas menjadi modal minor bagi Setan Merah saat menjamu Liverpool di Stadion Old Trafford, Minggu 7 April 2024 dalam lanjutan Liga Inggris 2023/2024. Namun begitu, Ten Hag menegaskan bahwa Man United harus segera bangkit dari keterpurukan.

“Kita lihat saja pada Minggu. Kami tidak bisa menghadapinya (kekalahan dari Chelsea) dalam waktu lama. Kami harus pulih dengan sangat cepat dan kita harus membalikkan keadaan ini,” kata Ten Hag, dilansir dari BBC, Sabtu (6/4/2024).