HOME BOLA LIGA INGGRIS

Liga Inggris 2023-2024: Mikel Arteta Ikut Terpukau dengan Kemenangan Chelsea atas Manchester United

Rio Eristiawan , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |13:07 WIB
Liga Inggris 2023-2024: Mikel Arteta Ikut Terpukau dengan Kemenangan Chelsea atas Manchester United
Pelatih Arsenal, Mikel Arteta (Foto: Reuters)
A
A
A

LONDON - Pelatih Arsenal, Mikel Arteta menyaksikan duel antara Chelsea melawan Manchester United pada laga lanjutan Liga Inggris 2023-2024. Arteta mengaku terpukau dengan kemenangan The Blues di laga tersebut

Manchester United bertarung ketat dengan Chelsea di laga ke-30 Liga Inggris 2023/2024. Namun, The Red Devils -julukan Manchester United- harus menelan kekalahan 3-4 dari tim tuan rumah di Stamford Bridge Stadium, Jumat (5/4/2024) dini hari WIB.

Chelsea sempat memimpin terlebih dahulu melalui Conor Gallagher (4') dan Cole Palmer (19'P). Namun, Manchester United mampu membalikan keadaan melalui Alejandro Garnancho (34', 67') dan Bruno Fernandes (39').

Namun, The Blues -julukan Chelsea- mampu menggagalkan kemenangan Manchester United pada menit-menit akhir babak kedua. Cole Palmer (90+10'P, 90+11') memastikan Chelsea mengamankan poin penuh di kandang sendiri.

Sementara Mikel Arteta mengaku menyaksikan laga Chelsea vs Manchester United. Menurutnya duel kedua tim tak bisa dilewatkan.

“Saya menonton keduanya agar adil dan saya tetap menonton hingga larut malam karena pertandingan Manchester United dan Chelsea, itu sangat berharga dan fantastis,” kata Mikel Arteta dikutip dari Metro, Jumat (5/4/2024).

Halaman:
1 2
      
