Erik Ten Hag Kecewa Berat Manchester United Kalah Dramatis dari Chelsea: Sebenarnya Kami Pantas Menang!

LONDON – Pelatih Manchester United, Erik Ten Hag, kecewa berat timnya kalah 3-4 dari Chelsea dalam lanjutan Liga Inggris 2023-2024. Dia menegaskan bahwa Man United sebenarnya pantas menang dalam laga tersebut.

Ya, pil pahit haris ditelan Man United kala bertandang ke markas Chelsea, yakni Stamford Bridge, Jumat (5/4/2204) dini hari WIB. Kemenangan sejatinya sudah ada di depan mata Man United yang unggul berkat gol Alejandro Garnacho (34' dan 67'), Bruno Fernandes (39').

Tetapi, kemenangan itu buyar usai Chelsea melakukan comeback fantastis jelang awal laga. Gol-gol Chelsea sendiri diciptakan oleh Conor Gallagher (4') dan Cole Palmer (19', 90+10', dan 90+11').

Erik Ten Hag pun mengakui timnya memang bermain buruk pada awal babak pertama. Namun., Manchester United mampu berbenah diri sehingga dapat tampil apik.

"Kami mengawali dengan buruk dengan kehilangan bola, bertahan dengan buruk pada dua kebobolan di babak pertama. Namun, pada saat itu, Anda sudah melihat kami mendominasi permainan dan kami kembali dalam permainan," ucap Erik Ten Hag, dilansir dari laman Man United, Jumat (5/4/2024).