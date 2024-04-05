Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Chelsea Menang Dramatis atas Manchester United, Mauricio Pochettino Takjub: Luar Biasa!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |08:44 WIB
Chelsea Menang Dramatis atas Manchester United, Mauricio Pochettino Takjub: Luar Biasa!
Mauricio Pochettino kala mendampingi Chelsea berlaga. (Foto: Reuters)
A
A
A

LONDON – Pelatih Chelsea, Mauricio Pochettino, bereaksi atas kemenangan dramatis yang didapat timnya atas Manchester United dalam laga lanjutan Liga Inggris 2023-2024. Menurutnya, kemenangan itu terasa luar biasa.

Ya, Chelsea menang tipis atas Manchester United kala berhadapan di Stamford Bridge pada Jumat (5/4/2024). Laga berakhir dengan skor 4-3.

Chelsea vs Manchester United

Gol Chelsea diciptakan oleh Conor Gallagher (4') dan Cole Palmer (19', 90+10', dan 90+11'). Sementara itu, gol The Red Devils -julukan Manchester United- tercipta lewat Alejandro Garnacho (34' dan 67'), Bruno Fernandes (39').

Pochettino mengatakan pola permainan The Blues -julukan Chelsea- berjalan cukup efektif dalam laga itu. Tak ayal, dia merasa tim asuhanya sangat pantas untuk menang atas Manchester United.

"Tentu saja saya menikmatinya. Itu luar biasa karena saya berpikir, kami pantas mendapatkannya, kami adalah tim yang lebih baik hari ini. Adil ketika kami mencetak gol di menit terakhir," ujar Mauricio Pochettino, dilansir dari lan Chelsea, Jumat (5/4/2024).

Halaman:
1 2
      
