HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Mimpi Masyarakat Malaysia Lihat Timnas Indonesia U-23 Jumpa Timnas Malaysia U-23 di Final Piala Asia U-23 2024

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |21:26 WIB
Mimpi Masyarakat Malaysia Lihat Timnas Indonesia U-23 Jumpa Timnas Malaysia U-23 di Final Piala Asia U-23 2024
Timnas Indonesia U-23 didoakan bertemu Timnas Malaysia U-23 di final Piala Asia U-23 2024 (Foto: PSSI)
A
A
A

MIMPI masyarakat Malaysia lihat Timnas Indonesia U-23 jumpa Timnas Malaysia U-23 di Final Piala Asia U-23 2024 akan dibahas Okezone. Skenario memang sangat mungkin terjadi.

Piala Asia U-23 2024 akan digelar pada 15 April hingga 3 Mei di Qatar. Indonesia dan Malaysia sama-sama berhasil lolos dari babak kualifikasi dan akan tampil di putaran final.

Timnas Indonesia U-23

Timnas Indonesia U-23 tergabung di Grup A bersama Timnas Qatar U-23, Timnas Australia U-23, dan Timnas Yordania U-23. Di atas kertas, lawan-lawan tersebut terbilang sulit.

Di sisi lain, Timnas Malaysia U-23 tergabung di Grup D. Harimau Malaya akan menghadapi Timnas Uzbekistan U-23, Timnas Vietnam U-23, dan Timnas Kuwait U-23.

Jelang turnamen itu, akun TikTok @bonjr09 berharap Timnas Indonesia U-23 akan berjumpa TImnas Malaysia U-23 di babak final. Hal tersebut memang mungkin terjadi.

Ayo Malaysia dan Indonesia semoga jumpa di final ya. Semoga beruntung untuk Malaysia dan Indonesia. Buktikan pada dunia,” tulis akun tersebut dalam videonya.

Halaman:
1 2
      
