Mimpi Masyarakat Malaysia Lihat Timnas Indonesia U-23 Jumpa Timnas Malaysia U-23 di Final Piala Asia U-23 2024

Timnas Indonesia U-23 didoakan bertemu Timnas Malaysia U-23 di final Piala Asia U-23 2024 (Foto: PSSI)

MIMPI masyarakat Malaysia lihat Timnas Indonesia U-23 jumpa Timnas Malaysia U-23 di Final Piala Asia U-23 2024 akan dibahas Okezone. Skenario memang sangat mungkin terjadi.

Piala Asia U-23 2024 akan digelar pada 15 April hingga 3 Mei di Qatar. Indonesia dan Malaysia sama-sama berhasil lolos dari babak kualifikasi dan akan tampil di putaran final.

Timnas Indonesia U-23 tergabung di Grup A bersama Timnas Qatar U-23, Timnas Australia U-23, dan Timnas Yordania U-23. Di atas kertas, lawan-lawan tersebut terbilang sulit.

Di sisi lain, Timnas Malaysia U-23 tergabung di Grup D. Harimau Malaya akan menghadapi Timnas Uzbekistan U-23, Timnas Vietnam U-23, dan Timnas Kuwait U-23.

Jelang turnamen itu, akun TikTok @bonjr09 berharap Timnas Indonesia U-23 akan berjumpa TImnas Malaysia U-23 di babak final. Hal tersebut memang mungkin terjadi.

“Ayo Malaysia dan Indonesia semoga jumpa di final ya. Semoga beruntung untuk Malaysia dan Indonesia. Buktikan pada dunia,” tulis akun tersebut dalam videonya.