Momen Rafael Struick Tidur di Bus saat Gabung TC Timnas Indonesia U-23, Netizen: Orang Ganteng Tidurnya Mangap Juga!

VIRAL video Rafael Struick ketiduran di dalam bus yang mengangkut para pemain Timnas Indonesia U-23 akan diulas Okezone. Memiliki paras yang rupawan merupakan nilai plus dari Rafael Struick.

Ketika Timnas Indonesia senior menjalani pemusatan latihan di Jakarta medio dua pekan lalu, Rafael Struick menjadi buruan banyak fans wanita. Banyak wanita berburu mendapatkan momen foto bareng Rafael Struick.

(Rafael Struick mendapatkan banyak hadiah saat di Indonesia)

Selain itu, banyak yang juga yang memberikan hadiah kepada penyerang ADO Den Haag tersebut. Bahkan dalam satu momen, Rafael Struick terlihat kesulitan membawa banyak tote bag yang diberikan para penggemarnya.

Karena itu, tindak tanduk Rafael Struick selalu menjadi sorotan. Baru-baru ini, akun TikTok @strwaacr7_ yang diketahui seorang wanita, membagikan momen Rafael Struick ketiduran di dalam bus yang mengangkut para pemain Timnas Indonesia U-23.

Rafael Struick terlihat kelelahan setelah menjalani latihan yang intens bersama skuad Garuda Muda. “Gumushh,” tulis akun @strwaacr7_, sembari menampilkan video Rafael Struick tengah tidur.

Unggahan akun @strwaacr7_ pun mendapat respons dari banyak netizen. Mereka pun mengeluarkan komentar yang cenderung nyeleneh.