HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia U-23, Kakang Rudianto Siap Buktikan Kualitas

Miftahul Ghani , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |15:49 WIB
Dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia U-23, Kakang Rudianto Siap Buktikan Kualitas
Shin Tae-yong kala melatih Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

BANDUNG – Bek Persib Bandung, Kakang Rudianto, turut dipanggil Shin Tae-yong ke skuad Timnas Indonesia U-23 jelang berlaga di Piala Asia U-23 2024. Dia pun memastikan siap memanfaatkan dengan baik kesempatan ini untuk membuktikan kualitasnya.

Bagi Kakang, ini adalah kesempatannya untuk menunjukkan permainan yang maksimal. Alhasil, kehadirannya benar-benar dibutuhkan Timnas Indonesia U-23.

Kakang Rudianto

“Saya tentunya bersyukur atas panggilan Timnas Indonesia U-23 untuk pertandingan Piala Asia U-23. Tentunya saya akan berusaha semaksimal mungkin jika dikasih kesempatan dan saya ingin membantu tim,” kata Kakang Rudianto di Stadion Sidolig, Bandung, Sabtu (6/4/2024).

Kakang pun memastikan akan berupaya keras untuk beradaptasi. Sebab kehadirannya di Timnas Indonesia U-23 hanya berperan sebagai pengganti usai Justin Hubner, Alfeandra Dewangga, hingga Elkan Baggott tidak bisa terlibat di Piala Asia U-23 2024.

“Tentunya saya akan cepat beradaptasi dengan rekan-rekan yang sudah di Dubai,” jelas Kakang Rudianto.

