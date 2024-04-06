Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Masyarakat Malaysia Sindir Timnas Indonesia U-23 yang Kalah dari Timnas Arab Saudi U-23: Makan Dulu Nanti Sakit!

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |15:15 WIB
Masyarakat Malaysia Sindir Timnas Indonesia U-23 yang Kalah dari Timnas Arab Saudi U-23: Makan Dulu Nanti Sakit!
Timnas Indonesia U-23 kalah 1-3 dari Timnas Arab Saudi U-23 jelang Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)
MASYARAKAT Malaysia dengan akun TikTok @lemontehpink_, melempar ledekan kepada Timnas Indonesia U-23 yang baru saja kalah 1-3 dari Timnas Arab Saudi U-23 di laga uji coba. Akun itu meminta Timnas Indonesia U-23 dan seluruh pencinta sepakbola Tanah Air untuk tidak lupa makan supaya tidak sakit.

“Makan dulu nanti sakit,” tulis akun akun TikTok @lemontehpink_, sembari menampilkan hasil akhir laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Arab Saudi U-23.

Masyarakat Malaysia sindir Timnas Indonesia U-23 yang kalah 1-3 dari Timnas Arab Saudi U-23. (Foto: TikTok/@lemontehpink_)

Unggahan ini pun mengundang reaksi netizen Indonesia untuk bersuara. Sejumlah netizen Indonesia menjelaskan ketika pemain-pemain inti yang bermain di babak pertama, skor sama kuat 1-1.

Namun, ketika sejumlah pemain utama ditarik di babak kedua, skuad Garuda Muda –julukan Timnas Indonesia U-23– kalah 1-3. Sekadar diketahui, pelatih Timnas Indonesia U-23 Shin Tae-yong memang menjajal seluruh pemainnya, untuk mengetahui siapa personel yang paling siap jelang mengarungi Piala Asia U-23 2024 Qatar pada 15 April-3 Mei 2024.

“Half time pakai skuad utama skor 1-1, lapis dua baru kalah,” balas akun @aaassbsnska.

“Pas babak pertama yang main inti skornya 1-1. Tapi, pas babak kedua yang main lapis dua malah kebobolan,” jelas @ferry_gj.

