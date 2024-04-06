Jadwal Lengkap Siaran Langsung Piala Asia U-23 2024 di RCTI: Ada Seluruh Laga Timnas Indonesia U-23!

JADWAL lengkap siaran langsung Piala Asia U-23 2024 di RCTI akan dibahas Okezone. Ada seluruh laga Timnas Indonesia U-23 yang akan ditayangkan secara langsung.

Timnas Indonesia U-23 menempati Grup A di ajang Piala Asia U-23 2024. Tim arahan Shin Tae-yong berada satu grup bersama Qatar U-23, Australia U-23 dan Yordania U-23.

Garuda Muda akan menghadapi Timnas Qatar U-23 di laga pembuka. Timnas Indonesia U-23 akan bertamu ke Stadion Jassim Bin Hamad Stadium pada 15 April 2024.

Saat ini, para penggawa Timnas Indonesia U-23 tengah melakukan pemusatan latihan (TC) di Dubai. Persiapan terus dilakukan demi mematangkan permainan jelang tampil di laga perdana nanti.

Pasukan Shin Tae-yong juga akan menggelar sejumlah laga uji coba jelang tampil di Piala Asia U-23 2024 kali ini. Salah satunya, melawan Arab Saudi U-23 yang berlangsung dini hari tadi.