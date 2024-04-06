Timnas Indonesia U-23 Kalah 1-3 dari Arab Saudi U-23, Shin Tae-yong Soroti Lini Belakang Garuda Muda

DUBAI – Shin Tae-yong menyoroti lini belakang Timnas Indonesia U-23 usai kalah dari Arab Saudi U-23 di laga uji coba dini hari tadi. Juru taktik asal Korea Selatan itu menyoroti lini belakang Garuda Muda yang dinilainya belum optimal.

Timnas Indonesia U-23 harus mengakui ketangguhan Arab Saudi dengan skor 1-3 di The Sevens Stadium, Dubai, Uni Emirat Arab, Jumat (5/4/2024) malam waktu setempat. Adapun pencetak satu gol bagi Timnas Indonesia U-23 adalah Komang Teguh di menit ke-32.

Shin mengaku tidak puas dengan kekalahan yang diderita Timnas Indonesia U-23. Namun di lain sisi, dia juga tidak terlalu mempermasalahkan hal itu karena tujuan laga tersebut untuk melihat kondisi pemain. Dan secara performa menurutnya tidak terlalu buruk.

“Pastinya tidak puas ya,” kata Shin dalam keterangan yang diterima MNC Portal Indonesia, Sabtu (6/6/2024).

“Tapi dengan pergantian pemain, hampir semua dimainkan di babak pertama dan kedua untuk cek kondisi para pemain. Dan secara isi pertandingan tidak terlalu jelek,” sambungnya.

Lebih jauh, Shin menjelaskan Timnas Indonesia U-23 masih memiliki masalah pada lini pertahanan. Ini semua tak luput dari batal gabungnya beberapa pemain andalan seperti Justin Hubner, Nathan Tjoe-A-On, dan Alfeandra Dewangga. Sehingga lini pertahanan menjadi fokus dari juru taktik asal Korea Selatan tersebut.