Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-23 Kalah 1-3 dari Arab Saudi U-23, Shin Tae-yong Soroti Lini Belakang Garuda Muda

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |07:05 WIB
Timnas Indonesia U-23 Kalah 1-3 dari Arab Saudi U-23, Shin Tae-yong Soroti Lini Belakang Garuda Muda
Timnas Indonesia U-23 kalah 1-3 dari Arab Saudi U-23 di laga uji coba (Foto: PSSI)
A
A
A

DUBAI – Shin Tae-yong menyoroti lini belakang Timnas Indonesia U-23 usai kalah dari Arab Saudi U-23 di laga uji coba dini hari tadi. Juru taktik asal Korea Selatan itu menyoroti lini belakang Garuda Muda yang dinilainya belum optimal.

Timnas Indonesia U-23 harus mengakui ketangguhan Arab Saudi dengan skor 1-3 di The Sevens Stadium, Dubai, Uni Emirat Arab, Jumat (5/4/2024) malam waktu setempat. Adapun pencetak satu gol bagi Timnas Indonesia U-23 adalah Komang Teguh di menit ke-32.

Shin mengaku tidak puas dengan kekalahan yang diderita Timnas Indonesia U-23. Namun di lain sisi, dia juga tidak terlalu mempermasalahkan hal itu karena tujuan laga tersebut untuk melihat kondisi pemain. Dan secara performa menurutnya tidak terlalu buruk.

“Pastinya tidak puas ya,” kata Shin dalam keterangan yang diterima MNC Portal Indonesia, Sabtu (6/6/2024).

“Tapi dengan pergantian pemain, hampir semua dimainkan di babak pertama dan kedua untuk cek kondisi para pemain. Dan secara isi pertandingan tidak terlalu jelek,” sambungnya.

Lebih jauh, Shin menjelaskan Timnas Indonesia U-23 masih memiliki masalah pada lini pertahanan. Ini semua tak luput dari batal gabungnya beberapa pemain andalan seperti Justin Hubner, Nathan Tjoe-A-On, dan Alfeandra Dewangga. Sehingga lini pertahanan menjadi fokus dari juru taktik asal Korea Selatan tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175715/indra_sjafri_mengultimatum_timnas_indonesia_u_23_jelang_menghadapi_timnas_india_u_23-aKU0_large.jpg
Indra Sjafri Ultimatum Timnas Indonesia U-23: Mereka Tim Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175674/indra_sjafri_mengungkap_penyebab_mengapa_rafael_struick_belum_gabung_tc_timnas_indonesia_u_23-EhWJ_large.jpg
Indra Sjafri Ungkap Penyebab Rafael Struick Belum Gabung TC Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175656/indra_sjafri_buru_buru_menegaskan_laga_timnas_indonesia_u_23_vs_timnas_india_u_23_bukan_gambaran_sea_games_2025-Id7e_large.jpg
Timnas Indonesia U-23 vs India, Indra Sjafri: Bukan Gambaran SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174704/timnas_indonesia_u_23-l3pz_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas India U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/15/51/1632643/link-live-streaming-janice-tjen-vs-polina-iatcenko-di-jinan-open-2025-nonton-gratis-di-sini-vey.webp
Link Live Streaming Janice Tjen vs Polina Iatcenko di Jinan Open 2025, Nonton Gratis di Sini!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/16/pelatih_persib_bandung_bojan_hodak.jpg
Bojan Hodak Ultimatum Persib Bandung Jelang Lawan PSBS Biak
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement