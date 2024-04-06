Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Respons Netizen Indonesia Setelah Timnas Indonesia U-23 Kalah 1-3 dari Timnas Arab Saudi U-23 Jelang Piala Asia U-23 2024

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |03:30 WIB
Timnas Indonesia U-23 tumbang 1-3 dari Timnas Arab Saudi U-23 jelang Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)
Timnas Indonesia U-23 tumbang 1-3 dari Timnas Arab Saudi U-23 jelang Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)
RESPONS netizen Indonesia setelah Timnas Indonesia U-23 kalah 1-3 dari Timnas Arab Saudi U-23 jelang Piala Asia U-23 2024 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia U-23 baru saja melakoni laga uji coba kontra juara Piala Asia U-23 2022, Timnas Arab Saudi U-23, di Sevens Stadium, Dubai, Uni Emirat Arab, pada Sabtu (6/4/2024) dini hari WIB.

Arab Saudi U-23 yang turun dengan para pemain postur tubuh besarnya berhasil menguasai pertandingan. Hasilnya di menit 18, Arab Saudi U-23 sudah unggul 1-0.

Komang Teguh cetak gol untuk Timnas Indonesia U-23 di laga kontra Arab Saudi U-23. (Foto: PSSI)

(Komang Teguh cetak gol untuk Timnas Indonesia U-23 di laga kontra Arab Saudi U-23. (Foto: PSSI)

Meski tertinggal dari Arab Saudi U-23, Timnas Indonesia U-23 racikan Shin Tae-yong tidak patah arang. Di menit 32, Timnas Indonesia U-23 berhasil mencetak gol lewat aksi Komang Teguh.

Skor berubah 1-1 dan bertahan hingga babak pertama usai. Di babak kedua, kedua tim tidak menurunkan intensitas serangan.

Namun, Arab Saudi U-23 yang bermain lebih efektif kembali unggul 2-1 di menit 58. Ketika pertandingan diperkirakan berakhir 2-1, Arab Saudi U-23 justru mencetak gol ketiga pada menit 89. Alhasil, Arab Saudi U-23 menang 3-1 atas Timnas Indonesia.

Kelar pertandingan, sejumlah netizen mengeluarkan respons di akun Instagram @timnas.indonesia. Mayoritas dari mereka memberi dukungan kepada Arkhan Fikri dan kawan-kawan.

