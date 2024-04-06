Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Retaknya Persahabatan Zlatan Ibrahimovic dan Hakan Calhanoglu, Dulu Saling Cinta Kini Saling Olok

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |02:14 WIB
Kisah Retaknya Persahabatan Zlatan Ibrahimovic dan Hakan Calhanoglu, Dulu Saling Cinta Kini Saling Olok
Hakan Calhanoglu dan Zlatan Ibrahimovic kala membela AC Milan. (Foto: AC Milan)
A
A
A

KISAH retaknya persahabatan Zlatan Ibrahimovic dan Hakan Calhanoglu menarik untuk diulas. Pasalnya, mereka dulu saling cinta, namun berakhir saling mengolok-olok.

Sepakbola memang erat kaitannya dengan hubungan emosional, termasuk hubungan persahabatan antara dua pemain. Salah satunya adalah persahabatan antara Zlatan Ibrahimovic dan Hakan Calhanoglu.

Zlatan Ibrahimovic

Ya, Hakan Calhanoglu adalah gelandang berkebangsaan Turki yang besar di Jerman. Setelah banyak membela klub Jerman, ia kemudian hijrah ke AC Milan pada awal musim 2017-2018.

Beberapa tahun berselang, datang sosok Zlatan Ibrahimovic yang kembali bergabung bersama AC Milan. Di periode keduanya ini, Zlatan yang berusia uzur masih menjadi sosok andalan yang memiliki hubungan erat dengan Hakan di dalam maupun luuar lapangan.

Beberapa kali, Hakan Calhanoglu dan Zlatan Ibrahimovic kedapatan melakukan aktivitas bersama. Selama 1 tahun 6 bulan kebersamaan mereka di AC Milan, kedua pemain hebat ini kerap tertangkap tengah makan bersama maupun mengendarai motor berdua.

Sekilas, hubungan mereka sangat erat. Namun, semuanya berubah pada 2021 saat Hakan Calhanoglu secara mengejutkan pindah ke rival sekota AC Milan, yakni Inter Milan. Sejak saat itu, hubungannya dengan Ibrahimovic memanas.

Zlatan Ibrahimovic sangat marah dengan keputusan sahabatnya yang memilih hengkang ke klub rival. Saking marahnya, pemain berkebangsaan Swedia ini sampai berkali-kali mengeluarkan kritikan atas keputusan sahabatnya.

Ibrahimovic tidak segan menyebut Hakan mengambil keuntungan dari insiden Christian Eriksen yang terkena serangan jantung. Dia menganggap Hakan mengambil keuntungan dari petaka yang menimpa orang lain.

