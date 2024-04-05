Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Liverpool Petik Kemenangan atas Brentford, Jurgen Klopp Puji Peran Penting Alexis Mac Allister

Rio Eristiawan , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |19:53 WIB
Liverpool Petik Kemenangan atas Brentford, Jurgen Klopp Puji Peran Penting Alexis Mac Allister
Pemain Liverpool, Alexis Mac Allister. (Foto: Reuters)
A
A
A

LIVERPOOL - Liverpool sukses memetik kemenangan penting atas Brentford di laga lanjutan Liga Inggris 2023-2024. Usai laga, pelatih Liverpool, Jurgen Klopp memuji permainan Alexis Mac Allister yang dianggapnya memiliki peranan penting dalam kemenangan tersebut.

Ya, Liverpool baru saja meraih kemenangan 3-1 atas Sheffield United di pekan ke-31 Liga Inggris 2023-2024. Laga tersebut berlangsung di Anfield Stadium, Jumat (5/4/2024) dini hari WIB.

Darwin Nunez (17') membuka keunggulan Liverpool, setelah memanfaatkan kesalahan kiper tim tamu, Ivo Grbic. Namun, Sheffield United mampu menyamakan keadaan usai Conor Bradley (58') melakukan bunuh diri.

Tendangan keras Alexis Mac Allister (76') dari luar kotak penalti membuat Liverpool kembali memimpin. Kemudian, Cody Gakpo (90') memastikan The Reds mendapatkan poin penuh di kandang sendiri.

Liverpool

Kemenangan atas Sheffield United membuat Liverpool semakin kokoh dipuncak klasemen sementara dengan 70 poin. Mereka unggul dua poin dari Arsenal yang berada di peringkat kedua.

Jurgen Klopp pun mengakui Liverpool membutuhkan gol indah dari Alexis Mac Allister, sehingga bisa kembali memimpin. Ia pun mengatakan Alexis Mac Allister merupakan pemain sangat penting untuk Liverpool dan senang bisa mendapatkan kemenangan.

Halaman:
1 2
      
