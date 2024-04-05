Liverpool Kembali ke Puncak Klasemen Liga Inggris Usai Sikat Sheffield United 3-1, Jurgen Klopp Belum Puas

LIVERPOOL – Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, bereaksi atas kesuksesan timnya kembali ke puncak klasemen Liga Inggris 2023-2024 usai sikat Sheffield United 3-1. Klopp menegaskan belum puas dengan pencapaian tersebut.

Pasalnya, saat melawan Sheffield, Klopp merasa pola permainan Liverpool tidak sesuai harapan. Dia pastikan hal tersebut akan menjadi bahan evaluasinya ke depan.

"Tentu saja kami mengendalikan permainan. Akan tetapi, ada cara berbeda untuk mengendalikan pertandingan sepakbola dan cara kami mengendalikannya hari ini bukanlah cara yang tepat dengan tidak cukup menciptakan peluang," kata Jurgen Klopp, dilansir dari laman Liverpool, Jumat (5/4/2024).

"Itu masalahnya, pertandingan ini sulit untuk mendapatkan ritme. Akan tetapi, kami seharusnya memiliki ritme yang lebih baik dari yang kami miliki," tambahnya.

Klopp mengatakan Liverpool harus lebih apik saat bermain dalam laga-laga ke depan agar terus mengamankan kemenangan. Akan tetapi, paling terpenting dalam laga ini, tidak ada pemainnya yang mengalami cedera.