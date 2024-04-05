Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Ini Penyebab Erik Ten Hag Pilih Rasmus Hojlund ketimbang Marcus Rashford di Laga Chelsea vs Manchester United

Rio Eristiawan , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |16:32 WIB
Ini Penyebab Erik Ten Hag Pilih Rasmus Hojlund ketimbang Marcus Rashford di Laga Chelsea vs Manchester United
Momen Marcus Rashford gantikan Rasmus Hojlund di laga Chelsea vs Man United. (Foto: Reuters)




LONDON - Ada alasan di balik keputusan pelatih Manchester United, Erik Ten Hag memilih memainkan Rasmus Hojlund ketimbang Marcus Rashford saat timnya tumbang dari Chelsea di laga lanjutan Liga Inggris 2023-2024. Menurut pemaparan Ten Hag, alasan utamanya karena ia ingin melakukan rotasi pemain demi menghadapi padatnya jadwal Setan Merah.

Ya, Manchester United baru saja menelan kekalahan dramatis dari Chelsea dengan skor 3-4 di laga ke-30 Liga Inggris 2023-2024. Pertandingan tersebut berlangsung di Stamford Bridge Stadium, Jumat (5/3/2024) dini hari WIB.

Alejandro Garnacho (34', 67') dan Bruno Fernandes (39') menjadi pencetak gol Setan Merah. Sedangkan, Chelsea sukses meraih kemenangan lewat gol yang dibuat oleh Conor Gallagher (4'), Cole Palmer (19'P, 90+10'P, 90+11').

Kekalahan dari Chelsea membuat Manchester United tetap berada di posisi keenam di klasemen sementara dengan 48 poin. Mereka tertinggal sembilan poin dari Tottenham Hotspur yang berada di peringkat kelima.

Chelsea vs Man United

Dalam kekalahan dari Chelsea, Erik Ten Hag mendapatkan sorotan karena membuat strategi yang cukup aneh. Sebab, ia menurunkan Marcus Rashford dari bangku cadangan.

Sementara selepas pertandingan, Erik Ten Hag mengatakan memainkan Marcus Rashford dari bangku cadangan karena rotasi. Pasalnya, Manchester United memiliki pertandingan padat dengan dua laga penting dalam tiga hari.

Halaman:
1 2
      
