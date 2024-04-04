Chelsea vs Manchester United, Mauricio Pochettino Minta The Blues Rapatkan Lini Belakang

LONDON – Chelsea menjamu Manchester United pada laga lanjutan Liga Inggris 2023-2024. Mauricio Pochettino meminta timnya untuk memperbaiki lini pertahanan mereka jelang laga tersebut.

Seperti diketahui, Chelsea tengah menjalani salah satu musim terburuk mereka dalam sepanjang sejarah Liga Inggris di era Premier League setelah hanya mampu menang 11 kali dari 28 pertandingan di musim ini. Bahkan, perolehan poin mereka lebih dekat ke zona degradasi ketimbang ke sang pemuncak klasemen, Arsenal, di mana mereka sekarang duduk di peringkat 12.

Salah satu yang membuat performa The Blues -julukan Chelsea- anjlok adalah rapuhnya lini pertahanan mereka. Salah satu buktinya adalah mereka tak pernah mencatatkan clean sheet lagi sejak ditahan imbang tanpa gol oleh Aston Villa di Piala FA 2023/2024 pada Januari lalu.

Pada akhir pekan lalu lini belakang Chelsea juga menjadi sorotan ketika ditahan imbang 2-2 oleh Burnley di Stamford Bridge. Padahal, sang lawan hanya bermain dengan 10 pemain saja sejak akhir babak pertama.

Oleh karena itu, Pochettino mengungkapkan bahwa timnya saat ini tengah bekerja keras untuk membenahi kebobrokan lini pertahanan Thiago Silva dan kolega. Menurutnya, pasukannya perlu menemukan keseimbangan yang tepat di lini belakang agar bisa tampil lebih kuat.

“Hari ini dan kemarin kami bekerja keras dalam mencoba memberikan alat kepada tim untuk menjadi kuat dan tidak kebobolan dengan cara yang terkadang kami kebobolan. Itulah satu-satunya cara yang saya tahu untuk memperbaikinya. Kami berbicara dan menayangkan video dengan berbagai pemain yang terlibat dalam situasi tersebut,” kata Pochettino dilansir dari Chelsea, Kamis (4/4/2024).