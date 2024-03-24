Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Presiden Barcelona Angkat Bicara soal Isu Kepergian Frenkie De Jong, Jadi Merapat ke Chelsea?

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |20:51 WIB
Presiden Barcelona Angkat Bicara soal Isu Kepergian Frenkie De Jong, Jadi Merapat ke Chelsea?
Frenkie De Jong kala membela Barcelona. (Foto: Reuters)
BARCELONA – Presiden Barcelona, Joan Laporta, angkat bicara soal isu merapatnya Frenkie de Jong ke Chelsea. Dia dengan tegas menepis isu tersebut.

Frenkie De Jong belakangan ini dikabarkan akan merapat ke salah satu klub Liga Inggris. Pemain berusia 26 tahun itu diisukan akan merapat ke Chelsea, Manchester United, atau Manchester City.

Frenkie de Jong

Chelsea disebut-sebut sebagai kandidat terdepan untuk mendapat tanda tangan De Jong. Klub berjuluk The Blues itu kabarnya sudah menyiapkan dana sebesar 85 juta poundsterling (sekira Rp1,6 triliun) untuk mendatangkan De Jong.

Akan tetapi, kabar tersebut telah diluruskan oleh Joan Laporta. Presiden Barcelona itu mengatakan De Jong tidak memperlihatkan indikasi ingin pergi dari klub berjuluk Blaugrana tersebut.

“Dia (Frenkie De Jong) telah mengatakan kepada saya lebih dari sekali, bahwa dia senang berada di sini,” kata Laporta, dikutip dari Football London, Minggu (24/3/2024).

Di sisi lain, Laporta juga mengonfirmasi Barcelona tidak akan melepas De Jong. Pria berusia 61 tahun itu menginginkan Blaugrana untuk terus berkembang bersama dengan pemain yang sudah ada.

