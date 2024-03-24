Bantah Rumor ke Manchester United, Ronald Araujo Tegaskan Bertahan di Barcelona

RAKSASA Liga Inggris, Manchester United, harus gigit jari. Sebab, salah satu bek incaran mereka yakni Ronald Araujo memberikan isyarat untuk bertahan di Barcelona.

Dilansir dari laman Football Espana, Ronald Araujo mengaku bahagia dengan kariernya di Barcelona. Sang pemain pun saat ini mengatakan dirinya ingin fokus menyelesaikan musim bersama Blaugrana.

“Ada banyak pembicaraan mengenai hal ini, tapi saya senang di Barcelona,” ujar Araujo dilansir dari laman Football Espana, Minggu (24/3/2024).

"Selain itu, kami harus menyelesaikan musim dengan baik karena masih ada tantangan ke depan, termasuk Copa America bersama Uruguay," lanjutnya.

Sebelumnya, Direktur Olahraga Barcelona, Deco mengatakan timnya tidak akan menjual Ronald Araujo. Sebab, bek berusia 24 tahun itu merupakan bintang Blaugrana -julukan Barcelona.

Lebih lanjut, Deco mengatakan Barcelona tidak akan mempertimbangkan untuk melepas Ronald Araujo meski adanya ketertarikan dari tim lain. Ia menjelaskan Blaugrana terus berusaha membuat Ronald Araujo merasa bahagia berada di tim.