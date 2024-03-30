Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

4 Pemain Tambahan Dipanggil Indra Sjafri ke Skuad Timnas Indonesia U-20, Usai 2 Kali Ditahan China U-20 di Laga Uji Coba

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |10:51 WIB
4 Pemain Tambahan Dipanggil Indra Sjafri ke Skuad Timnas Indonesia U-20, Usai 2 Kali Ditahan China U-20 di Laga Uji Coba
Indra Sjafri kala menangani Timnas Indonesia U-20. (Foto: PSSI)
A
A
A

4 pemain tambahan dipanggil Indra Sjafri ke skuad Timnas Indonesia U-20 untuk mengikuti pemusatan latihan (TC). Indra mengatakan Timnas Indonesia U-20 sedang berbenah setelah dua laga uji coba melawan China U-20.

Timnas Indonesia U-20 tak berhenti latihan setelah dua pertandingan uji coba melawan China U-20 yang berakhir imbang (1-1 dan 1-1). Berbagai latihan dan uji tanding ini merupakan bagian dari TC menatap Piala AFF U-19 2024 dan Kualifikasi Piala Asia U-20 2025.

Timnas Indonesia U-20 vs Timnas China U-20

Indra mengatakan pertandingan uji coba menjadi acuan timnya untuk berbenah lebih dalam. Pelatih asal Batangkapas itu pun memberi kesempatan empat pemain baru untuk ikut serta dalam skuadnya.

Keempat pemain itu adalah Zidan (Persikabo 1973), Muhamad Johan (PS Mataram), Rama (Persita Tangerang), dan Adriano (Persib Bandung). Selain mendatangkan pemain baru, Indra juga mempersilakan sejumlah pemain untuk kembali membela klubnya.

“Setelah laga uji coba, kami tim pelatih terus memoles tim U-20 untuk membenahi kekurangan yang ada. Pekan ini, setelah laga uji coba melawan China, kami memberikan kesempatan sejumlah pemain baru untuk bergabung bersama tim U-20,” kata Indra dilansir dari laman resmi PSSI, Sabtu (30/3/2024).

