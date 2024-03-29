2 Mantan Pemain PSN Ngada U-17 Terpilih untuk Seleksi Timnas Indonesia U-20

2 mantan pemain PSN Ngada U-17, Kevin Baghi dan Hiron Liko dipanggil seleksi Timnas Indonesia U-20. (Foto: Istimewa)

NGADA - PSSI memanggil dua mantan pemain PSN Ngada U-17, yakni Kevin Baghi dan Hiron Liko untuk ikut seleksi Timnas Indonesia U-20. Kedua pemain tersebut merupakan sosok penting di balik kesuksesan PSN Ngada U-17 saat menjuarai Soeratin Cup NTT 2023.

Hiron dan Kevin masing-masing adalah siswa SMA Negeri 1 Bajawa dan SMAS Regina Pacis Bajawa, Kabupaten Ngada, NTT. Terakhir, Hiron memperkuat Tim Sepak Bola Borneo FC U-18. Saat bersamaan, Kevin bersama Barito Putera U-18.

Sekjen PSSI Yunus Nusi dalam suratnya ke Asprov NTT mengungkapkan, pemanggilan kedua pemain dalam rangka mempersiapkan Timnas Indonesia U-20 menuju kualifikasi Piala Asia U-20 2025.

"Bersama ini kami sampaikan bahwa Tim Nasional Sepak Bola U-20 Putra Indonesia akan mengikuti Turnamen ASEAN U19 Boys' Championship 2024 dan AFC U20 Asian Cup 2025 Qualifiers," tulis Nusi dalam suratnya, dikutip Jumat (29/3/2024).

Sebagai persiapan menuju ajang turnamen sepakbola tingkat Benua Asia tersebut, Nusi mengatakan PSSI melakukan pemusatan latihan di Jakarta selama beberapa waktu hingga 5 April 2024.

"Maka dengan ini, PSSI memanggil Sdr. Hieronimus Liko dan Sdr. Gabrieltus Alkevin Baghi untuk mengikuti pemusatan latihan Tim Nasional U20 Putra Indonesia tanggal 29 Maret-5 April 2024," ujarnya.