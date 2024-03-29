Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

2 Mantan Pemain PSN Ngada U-17 Terpilih untuk Seleksi Timnas Indonesia U-20

Ponsius Econg , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |21:00 WIB
2 Mantan Pemain PSN Ngada U-17 Terpilih untuk Seleksi Timnas Indonesia U-20
2 mantan pemain PSN Ngada U-17, Kevin Baghi dan Hiron Liko dipanggil seleksi Timnas Indonesia U-20. (Foto: Istimewa)
A
A
A

NGADA - PSSI memanggil dua mantan pemain PSN Ngada U-17, yakni Kevin Baghi dan Hiron Liko untuk ikut seleksi Timnas Indonesia U-20. Kedua pemain tersebut merupakan sosok penting di balik kesuksesan PSN Ngada U-17 saat menjuarai Soeratin Cup NTT 2023.

Hiron dan Kevin masing-masing adalah siswa SMA Negeri 1 Bajawa dan SMAS Regina Pacis Bajawa, Kabupaten Ngada, NTT. Terakhir, Hiron memperkuat Tim Sepak Bola Borneo FC U-18. Saat bersamaan, Kevin bersama Barito Putera U-18.

Sekjen PSSI Yunus Nusi dalam suratnya ke Asprov NTT mengungkapkan, pemanggilan kedua pemain dalam rangka mempersiapkan Timnas Indonesia U-20 menuju kualifikasi Piala Asia U-20 2025.

"Bersama ini kami sampaikan bahwa Tim Nasional Sepak Bola U-20 Putra Indonesia akan mengikuti Turnamen ASEAN U19 Boys' Championship 2024 dan AFC U20 Asian Cup 2025 Qualifiers," tulis Nusi dalam suratnya, dikutip Jumat (29/3/2024).

Kevin Baghi dan Hiron Liko dipanggil seleksi Timnas Indonesia U-20

Sebagai persiapan menuju ajang turnamen sepakbola tingkat Benua Asia tersebut, Nusi mengatakan PSSI melakukan pemusatan latihan di Jakarta selama beberapa waktu hingga 5 April 2024.

"Maka dengan ini, PSSI memanggil Sdr. Hieronimus Liko dan Sdr. Gabrieltus Alkevin Baghi untuk mengikuti pemusatan latihan Tim Nasional U20 Putra Indonesia tanggal 29 Maret-5 April 2024," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/51/3157700/jadwal_timnas_indonesia_vs_timnas_irak_mengalami_perubahan_okezone-v5a2_large.jpg
BREAKING NEWS: PSSI Banding ke AFC, Jadwal Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Diubah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/51/3156996/frank_van_kempen-F1Se_large.jpg
Bentuk Skuad Timnas Indonesia U-20, Frank van Kempen Utamakan Talenta Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/51/3154755/frank_van_kempen-5tTy_large.jpg
Belum Melatih, Frank van Kempen Sudah Dihantam Isu Negatif: Indra Sjafri Tak Tinggal Diam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/06/51/3153076/frank_van_kempen-sTLY_large.jpg
Kata-Kata Frank van Kempen Usai Resmi Ditunjuk Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-20
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/08/11/1629841/jay-idzes-optimistis-kalahan-arab-saudi-patrick-kluivert-asal-wasit-jujur-syl.jpg
Jay Idzes Optimistis Kalahan Arab Saudi, Patrick Kluivert: Asal Wasit Jujur
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/06/timnas_indonesia_344.jpg
Jordi Amat Ungkap Suasana Ruang Ganti Timnas Indonesia jelang Vs Arab Saudi
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement