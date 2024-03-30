Erik ten Hag Tak Peduli Rumor Bakal Diganti Gareth Southgate sebagai Pelatih Manchester United

MANCHESTER - Posisi Erik ten Hag di kursi pelatih Manchester United dilaporkan terancam digusur oleh Gareth Southgate. Namun, ia sama sekali tidak peduli dengan isu yang berkeliaran saat ini.

Belakangan santer rumor yang menyebut Southgate merupakan kandidat kuat pengganti ten Hag pada musim depan. Pasalnya pemilik Setan Merah yang baru, Sir Jim Ratcliffe, kepincut ingin memakai jasa pelatih Timnas Inggris tersebut.

Posisi ten Hag sendiri saat ini dirasa tidak aman karena mengalami penurunan pada musim keduanya bersama Man United. Maka dari itu, Ratcliffe ingin mencari sosok yang tepat untuk bisa membawa klub kompetitif.

Menanggapi situasi yang ada saat ini, ten Hag pun cuek. Pelatih asal Belanda itu menilai wajar jika banyak rumor yang berkeliaran lantaran menukangi tim sekaliber Man United. Ia memilih untuk fokus membangun skuad untuk bisa meraih hasil positif di laga-laga yang akan dimainkan.

“Anda tahu, ketika Anda bekerja di Manchester United akan selalu ada keributan, rumor seputar klub, tim, manajer, dan para pemain,” kata ten Hag, dilansir dari Metro, Sabtu (30/3/2024).

"Tetapi kami fokus pada proses dan tim untuk bermain lebih baik guna meningkatkan cara bermain," sambung pria berusia 54 tahun itu.