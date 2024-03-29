Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

6 Pemain Calon Degradasi Ini Bakal Diselamatkan Manchester United, Ada Ivan Toney!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |18:00 WIB
6 Pemain Calon Degradasi Ini Bakal Diselamatkan Manchester United, Ada Ivan Toney!
Pemain Brentford, Ivan Toney. (Foto: Reuters)
A
A
A

MANCHESTER – Sebanyak enam pemain dilaporkan tengah didekati Manchester United untuk didatangkan pada bursa transfer musim panas 2024. Pemain yang diincar Setan Merah merupakan calon-calon terdegradasi di Liga Inggris 2023-2024, termasuk salah satunya adalah striker Brentford, Ivan Toney.

Berkaca dari penampilan musim ini, Man United masih kesulitan untuk bersaing dalam jalur perebutan gelar juara Liga Inggris. Maka dari itu, mereka wajib meningkatkan kualitas pemain mereka pada bursa transfer musim panas mendatang sehingga bisa kembali tampil kompetitif di papan atas.

Salah satu jalan yang bisa ditempuh adalah dengan merekrut pemain yang terdegradasi pada musim ini. Sebab, bisa jadi mereka bakal dijual dengan harga yang lebih murah karena pihak klub membutuhkan dana segar untuk merombak tim demi bisa kembali ke divisi teratas pada musim berikutnya.

Menurut laporan Express yang dilansir pada Jumat (29/3/2024), setidaknya ada enam pemain yang terancam terdegradasi musim ini, yang masuk dalam radar incaran Man United. Mereka adalah Marc Guehi (Cyrstal Palace), Jarrad Branthwaite (Everton), Alfie Doughty (Luton Town), Amadou Onana (Everton), Michael Olise (Crystal Palace) dan Ivan Toney (Brentford).

Ivan Toney

Untuk Guehi, Man United diperkirakan butuh dana sebesar 50 juta Poundsterling (Rp1 triliun) untuk merekrutnya. Bek tengah berusia 23 tahun itu bisa diproyeksikan sebagai pengganti Raphael Varane, yang sudah berusia kepala tiga.

Begitu pula dengan Branthwaite yang baru berusia 21 tahun. Dia menjalani musim yang apik dengan Everton dan mendapatkan panggilan dari Timnas Inggris pada bulan ini. Harganya dibanderol dalam kisaran 70 juta Pounds (Rp1,4 triliun).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/46/3067736/gara-gara-wojciech-szczesny-kiper-timnas-indonesia-maarten-paes-gagal-gabung-barcelona-8NastIoIBX.jpg
Gara-Gara Wojciech Szczesny, Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Gagal Gabung Barcelona?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/46/3067137/kiper-timnas-indonesia-maarten-paes-gabung-barcelona-pada-2025-segini-uang-yang-mesti-dikeluarkan-blaugrana-jxZb7lwxam.jpg
Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Gabung Barcelona pada 2025? Segini Uang yang Mesti Dikeluarkan Blaugrana!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/45/3066115/kiper-timnas-indonesia-maarten-paes-masuk-bidikan-manchester-united-untuk-gantikan-andre-onana-SKZh1TJ4dt.jpg
Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Masuk Bidikan Manchester United untuk Gantikan Andre Onana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/16/51/3063648/profil-brisbane-roar-klub-milik-pengusaha-indonesia-yang-resmi-rekrut-rafael-struick-dari-ado-den-haag-jgd1faHSrn.jpg
Profil Brisbane Roar, Klub Milik Pengusaha Indonesia yang Resmi Rekrut Rafael Struick dari ADO Den Haag
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/08/11/1629809/jadwal-timnas-indonesia-vs-arab-saudi-di-kualifikasi-piala-dunia-2026-comeback-paes-slm.webp
Jadwal Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Comeback Paes
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/07/15/striker_timnas_indonesia_u_23_jens_raven_kanan_m.jpg
Tiket Timnas Indonesia U-23 Vs India Sudah Dijual, Cuma Rp50.000 Cek Jadwal dan Cara Belinya di Sini!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement