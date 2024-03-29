6 Pemain Calon Degradasi Ini Bakal Diselamatkan Manchester United, Ada Ivan Toney!

MANCHESTER – Sebanyak enam pemain dilaporkan tengah didekati Manchester United untuk didatangkan pada bursa transfer musim panas 2024. Pemain yang diincar Setan Merah merupakan calon-calon terdegradasi di Liga Inggris 2023-2024, termasuk salah satunya adalah striker Brentford, Ivan Toney.

Berkaca dari penampilan musim ini, Man United masih kesulitan untuk bersaing dalam jalur perebutan gelar juara Liga Inggris. Maka dari itu, mereka wajib meningkatkan kualitas pemain mereka pada bursa transfer musim panas mendatang sehingga bisa kembali tampil kompetitif di papan atas.

Salah satu jalan yang bisa ditempuh adalah dengan merekrut pemain yang terdegradasi pada musim ini. Sebab, bisa jadi mereka bakal dijual dengan harga yang lebih murah karena pihak klub membutuhkan dana segar untuk merombak tim demi bisa kembali ke divisi teratas pada musim berikutnya.

Menurut laporan Express yang dilansir pada Jumat (29/3/2024), setidaknya ada enam pemain yang terancam terdegradasi musim ini, yang masuk dalam radar incaran Man United. Mereka adalah Marc Guehi (Cyrstal Palace), Jarrad Branthwaite (Everton), Alfie Doughty (Luton Town), Amadou Onana (Everton), Michael Olise (Crystal Palace) dan Ivan Toney (Brentford).

Untuk Guehi, Man United diperkirakan butuh dana sebesar 50 juta Poundsterling (Rp1 triliun) untuk merekrutnya. Bek tengah berusia 23 tahun itu bisa diproyeksikan sebagai pengganti Raphael Varane, yang sudah berusia kepala tiga.

Begitu pula dengan Branthwaite yang baru berusia 21 tahun. Dia menjalani musim yang apik dengan Everton dan mendapatkan panggilan dari Timnas Inggris pada bulan ini. Harganya dibanderol dalam kisaran 70 juta Pounds (Rp1,4 triliun).